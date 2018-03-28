الشباب يتصدرون الطوابير في المنيا ويصطفون خلف القيادة السياسية.. والطلاب يتوافدون على اللجان للتصويت.. وفريق من الهلال الأحمر يتواجد لتقديم الإسعافات الأولية

الشباب يتصدرون الطوابير فى المنيا ومسيرات وأغان وطنية فى المراكز

مسيرات حاشدة للآلاف من مختلف الطوائف للمشاركة فى العُرس الديمقراطى

المرأة الريفية تتفوق على الرجل فى الإدلاء بصوتها فى الصناديق





"المنياوية شُداد وقت الأزمات".. شعار رفعه شباب محافظة المنيا أثناء اصطفافهم في طوابير أمام لجان الاقتراع، حيث شهدت اللجان توافد الآلاف من الناخبين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، حاملين الأعلام المصرية، مؤكدين أن جميع أبناء المحافظة دائمًا فى حالة من التماسك والوحدة الوطنية والذى يظهر بشكل جلى فى كافة الاستحقاقات الانتخابية بما يعكس اصطفافهم خلف القيادة السياسية من أجل صون وحفظ الوطن.





وانتظمت عملية التصويت فى الانتخابات بشكل طبيعي فيما اصطف المواطنون أمام المقرات الانتخابية في انتظار دورهم لمعرفة رقمهم الانتخابي واللجنة الخاصة بهم من خلال شباب القرى المتطوعين بأجهزة الحاسب الآلي الخاصة بهم لمساعدتهم.. وقد تفوقت المرأة الريفية بتواجدها وحرصها بالإدلاء بصوتها داخل صناديق الاقتراع علي الرجل، مؤكدين حرصهم على التواجد بكثافة للتأكيد أنهم يعشقون تراب مصر واعتلت الزغاريد والهتافات المؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى ورجال الجيش والشرطة وسط الأغانى الوطنية.





مسيرات حاشدة

وشهدت محافظة المنيا ولأول مرة مسيرات حاشدة ضمت الآلاف من مختلف الطوائف من رجال الدين الاسلامى والمسيحى ورجال التعليم والمرأة والاطفال والشباب واعضاء مجلس الشعب وذوى الاحتياجات الخاصة الذين تجمعوا من القرى والنجوع البعيدة للمشاركة السياسية فى العُرس الديمقراطى واختيار رئيس الجمهورية .





كما نظّم طلاب جامعة المنيا مسيرة من الجامعة متوجهين إلي مقراتهم الانتخابية بمجمع مدارس السلام الثانوية والإعدادي والإبتدائي بحي شاهين وذلك للإدلاء بأصواتهم لتشجيع المواطنين كما حرصوا بتقديم التحية ومصافحة رجال الجيش والشرطة القائمين بالتأمين أمام اللجان.





وأوضح الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا أنه لمس حرصًا كبيرًا من الطلاب على النزول والتوجه لصناديق الاقتراع، بعد أن أعلنت الجامعة العديد من التسهيلات للسماح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين للنزول والمشاركة في العملية الانتخابية على نحو يشير بمدي الوعى لدي الطلاب وحرصهم على استقرار وطنهم، وبوصفهم مواطنين مصريين بالمقام الأول، وإعمالاً لحقهم الدستورى والقانونى فى الانتخاب.





من جانبه أكد المهندس مجدى ملك عضو مجلس النواب ان أهالى المنيا استطاعوا تسجيل حضور غير مسبوق فى كافة المحافل السياسية التى يؤدون فيها واجبهم الوطنى والدستورى كما اثبتو امام العالم ان المصريون هم من يقومون بقيادة الدولة المصرية ودفعها الى الامام وانه لا يوجد فصائل أيا كان حجمها يمكنها ان تؤثر فى حياة المصريين او قدرتهم على الالتفاف خلف رئيس يستطيع محاربة تلك الجماعات الفاسدة والإرهابية ويستطيع ان يبنى مستقبل افضل لكل المصريين ويملك إرادة حقيقية على المواجهة والتغيير على أرض الواقع.





الهلال الأحمر