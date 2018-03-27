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أخبار العالم

العربية: مليشيا الحوثي تسرق النفط الخام من أنبوب غرب اليمن وتبيعه للمزارعين

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 11:33 م
النفط
النفط
أ ش أ
ذكرت قناة (العربية) الإخبارية الليلة أن مليشيات الحوثي دمرت أنبوبا لنقل النفط يربط بين حقل (صافر) وميناء (رأس عيسى) على البحر الأحمر غرب اليمن.

ونقلت القناة عن مصادر يمنية ميدانية قولها إن المسلحين الحوثيين يصنعون ثقوبا في الأنبوب الذي يمر في الأراضي الخاضعة لسيطرتهم، ويملأون البراميل بالنفط الخام ويبيعونه للمزارعين في الساحل الغربي للبلاد.

وتبلغ كلفة الأنبوب الذي أنشئ عام 1986 مليار دولار ويمتد من (صافر) إلى الخزان العائم في (رأس عيسى) بطول 428 كيلومترا ويستوعب تقريبا من 850 ألف إلى 900 ألف برميل من النفط الخام.

كانت وثيقة رسمية مسربة قد كشفت مؤخرا عن توقيع ميليشيا الحوثي عقد بيع لكميات كبيرة من النفط الخام مجمدة في أنبوب تصدير النفط الممتد من حقولِ صافر النفطية الى الخزان العائم في رأس عيسى غرب اليمن الخاضع لسيطرتها.

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