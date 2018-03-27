الريجيم السريع لتخسيس 4 كيلو خلال 3 أيام
الثلاثاء 27/مارس/2018 - 11:33 م
رجيم سريع
الكثير من النساء تعانى من السمنة وتحتاج لتخسيس سريع قبل أى مناسبة لذلك قدمت دكتورة أميمة مختار أخصائى التغذية وعلاج السمنة رجيم يخلصك من 4 كيلو فى ثلاثة أيام .
كوب ماء فاتر مضاف اليه عصرة ليمون
او 5نقط فيتامين سى ( لمن يعانى من التهاب المعده او ارتجاع المرىء )
الإفطار 3 أيام على التوالى :
اليوم الاول:2 بيضه مسلوقه + خياره + جرجير
اليوم الثاني:قطعة جبنة قريش+ خيارة + جرجير
اليوم الثالث: كوب لبن رايب + خياره + جرجير
الغداء 3 أيام على التوالى :
اليوم الاول:سمك مشوى + خس وجرجير وفجل وفلفل رومى
اليوم الثانى :تونه مصفاه مضاف اليها عصره ليمون + خس وجرجير و فلفل اخضر وفجل
اليوم الثالث:صدر دجاج مشوى+ خس وجرجير وفجل وفلفل رومى
العشاء على مدار الثلاثة أيام موحد
كوب زبادى مضاف إليه عصره ليمون
او 5نقط فيتامين سى ( لمن يعانى من التهاب المعده وارتجاع المرىء )