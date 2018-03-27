ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

الريجيم السريع لتخسيس 4 كيلو خلال 3 أيام

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 11:33 م
رجيم سريع
رجيم سريع
أمل مجدى
الكثير من النساء تعانى من السمنة وتحتاج لتخسيس سريع قبل أى مناسبة لذلك قدمت دكتورة أميمة مختار أخصائى التغذية وعلاج السمنة رجيم يخلصك من 4 كيلو فى ثلاثة أيام .


كوب ماء فاتر مضاف اليه عصرة ليمون
او 5نقط فيتامين سى ( لمن يعانى من التهاب المعده او ارتجاع المرىء )

الإفطار 3 أيام على التوالى :
اليوم الاول:2 بيضه مسلوقه + خياره + جرجير
اليوم الثاني:قطعة جبنة قريش+ خيارة + جرجير
اليوم الثالث: كوب لبن رايب + خياره + جرجير

الغداء 3 أيام على التوالى :
اليوم الاول:سمك مشوى + خس وجرجير وفجل وفلفل رومى
اليوم الثانى :تونه مصفاه مضاف اليها عصره ليمون + خس وجرجير و فلفل اخضر وفجل
اليوم الثالث:صدر دجاج مشوى+ خس وجرجير وفجل وفلفل رومى

العشاء على مدار الثلاثة أيام موحد
كوب زبادى مضاف إليه عصره ليمون
او 5نقط فيتامين سى ( لمن يعانى من التهاب المعده وارتجاع المرىء )

ترشيحاتنا

نجم الزمالك وفيينورد السابق يفجر مفاجأة عن أكثر المستفيدين من معسكر المنتخب

مكرم محمد أحمد: «الأعلى للإعلام» يتقدم باستقالته عقب الإنتخابات الرئاسية.. فيديو

محافظ القليوبية: لا صحة لمد فترة التصويت حتى الخميس

شاهد تعليق عمرو أديب على مشاركة الفريق شفيق في الانتخابات

أول تعليق لـ «ميدو» عقب استبعاده من استديو مباراة مصر واليونان

حارس الأهلي السابق: اسم واحد قادر على حراسة مرمى مصر في المونديال

حسن شحاتة عن تشكيلة المنتخب أمام اليونان: «إحنا مينضحكش علينا».. فيديو

إسبانيا تسحق الأرجنتين 6 /1 .. وميسي يغادر المدرجات.. فيديو

تنصيب لاعب مسلم قائدا لـ «منتخب» إسرائيل

فاروق جعفر: من الظلم مقارنة أي لاعب مصري بـ «محمد صلاح».. فيديو

العامة للاستعلامات: تصويت الفريق «شفيق» ينفي مزاعم الإعلام الأجنبي.. صور

الائتلاف الحاكم في إثيوبيا يعين رئيس وزراء جديدا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروسان يدليان بصوتهما في انتخابات الرئاسة بإحدى لجان المنصورة

رجال الجيش والشرطة يواصلون مساعدة المسنين للإدلاء بأصواتهم في كفر الشيخ.. صور

«الحناطير» تنقل سيدات «الزمالك» إلى لجان التصويت.. صور

رئيس الأكاديمية البحرية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالقاهرة الجديدة.. صور

إقبال كبير على مدارس دائرة «عابدين» قبل إغلاق باب التصويت.. صور

فيديو

«أبو الهول»: الإعلام العربي يترقب فوز السيسي بفترة رئاسية ثانية
إسبانيا تسحق الأرجنتين 6 /1 .. وميسي يغادر المدرجات.. فيديو
صلاح حسب الله: تعامل إداري تحصيل غرامة التخلف عن الإدلاء بالصوت الانتخابي.. فيديو
هاشم ربيع: الانتخابات الرئاسية تحظى باهتمام محلي ودولي.. فيديو
أزارو يشارك في فوز المغرب على أوزبكستان وديا بالدار البيضاء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ