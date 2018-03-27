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أخبار العالم

ختام ورشة عمل "وكالات أنباء البحر المتوسط" عن وسائل التواصل الاجتماعي في الرباط

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 11:49 م
اتحاد وكالات أنباء
اتحاد وكالات أنباء البحر المتوسط
أ ش أ
اختتم اتحاد وكالات أنباء البحر المتوسط، مساء اليوم الثلاثاء، ورشة العمل عن وسائل التواصل الاجتماعي وأهميتها لوكالات الأنباء الحديثة، والتي نظمها على مدار اليومين الماضيين بالتنسيق مع وكالة المغرب العربي للأنباء بالعاصمة المغربية الرباط.

تناول المشاركون بورشة العمل على مدار يومين كيفية وضع استراتيجية كاملة لإنشاء وتطوير منصة على مواقع التواصل الاجتماعي مع مراعاة اختلاف خصائصها، وكيفية تطوير هذا الشبكات تقنيا، والعمل على جذب الجماهير المستهدفة بعد تحديدها بدقة إلى صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بوكالة الأنباء.

وناقش المشاركون الأدوات المستخدمة في صناعة اسم تجاري لوكالة الأنباء، وتحديد القيمة التي تعمل وكالة الأنباء على إضافتها في مجال الأخبار، وتحديد الجمهور المستهدف بشكل دقيق، كما تناولت ورشة العمل أدوات النشر الفعال عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية وحالات استخدامها، وكذا أدوات مراقبة الأداء بهدف تطويره بشكل مستمر.

وخلال ورشة العمل، تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات لتنفيذ استراتيجية لوسائل التواصل الاجتماعي الناجحة لوكالات الأنباء، وتمت مناقشة ما توصلت له كل مجموعة بهدف تعظيم الاستفادة من ورشة العمل بشكل عملي.

شاركت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) في ورشة العمل، إلى جانب ممثلين من وكالات أنباء عدد من دول البحر المتوسط والدول الإفريقية.

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