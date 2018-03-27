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أخبار العالم

الكشف عن موعد خروج نتنياهو من المستشفى

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 11:33 م
صدى البلد
عرفة البنداري
ذكر موقع "والا" الإٍسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، غادر المستشفى عائدا إلى منزله، الليلة، بعد إجراء عدد من الفحوص الطبية. وأوضح أن نتنياهو يعاني من فيروس في الجهاز التنفسي.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت اليوم ، أنه تم نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى مستشفى هداسا عين كيرم بسبب سوء حالته الصحية.

وذكرت صحيفة معاريف أن نتنياهو تم نقله إلى مستشفى هداسا بسبب ارتفاع شديد في درجة حرارته وسعال. ونقلت عن طبيبه الشخصي قوله إنه يعتقد أن نتنياهو لم يكمل فترة النقاهة المطلوبة للشفاء من وعكته الصحية قبل نحو أسبوعين، ولذلك ارتفعت حرارته.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطبيب قرر ضرورة إجراء نتنياهو لبعض الفحوصات الطبية في المستشفى.

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