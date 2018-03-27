الحزب الديمقراطي الاجتماعي في التشيك: قد ننضم إلى حكومة ائتلافية بقيادة رئيس الوزراء

صرّح المسئول بالحزب الديمقراطي الاجتماعي التشيكي جان هامسيك، اليوم الثلاثاء، بأن الحزب قد يدخل في تشكيل حكومة ائتلافية يقودها رئيس الوزراء الحالي أندريه بابيس.



ونقلت قناة (يورونيوز) الأوروبية عن هامسيك قوله إن الحزب الديمقراطي الاجتماعي يطالب، في حال تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، إما بتولي وزارة الداخلية أو المالية في البلاد كمحاولة للسيطرة على المجالات التي يواجه فيها بابيس تضاربًا في المصالح بسبب أعماله التجارية.



ولم تتطرق القناة إلى المزيد من التفاصيل حول في هذا الصدد.



يُشار إلى أن بابيس يقود حاليًا حكومة أقلية بعد فوز حزبه في انتخابات أكتوبر الماضية بفارق كبير ولم يحقق الأغلبية داخل البرلمان، كما لم يوافق أي حزب على تشكيل حكومة ائتلافية بقيادة حزب بابيس، ومن بينهم الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي كان يرفض قبل ذلك تشكيل مثل هذه الحكومة.