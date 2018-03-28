استولى على 200 مليون جنيه.. ضبط متهمين بالتورط مع «مستريح» الشيخ زايد

أفادت مصادر أمنية، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض علي "م س" مدير أعمال و"ر ا" شقيقة زوجة المتهم هادي الخياط "مستريح الشيخ زايد"، لتورطهما مع المتهم بالنصب علي المواطنين وفتح حسابات وتحويل أموال بأسمائهما.





كانت النيابة العامة قد أصدرت قراراً بالتحفظ على أموال نصاب يدعي "فادي . ا" وذلك لاتهامه بالنصب على العديد من المواطنين بمبلغ تجاوز قيمته 200 مليون جنيه.





وتباشر نيابة أكتوبر أول بإشراف المستشار مدحت مكي، المحامي العام الأول تحقيقاتها في الواقعة، للتوصل إلى المتهم وضبطه.





وتستمع النيابة إلى أقوال العديد المواطنين ضحايا نصب رجل أعمال بمنطقة الشيخ زايد، والذي استولى منهم على ما يقرب من 200 مليون جنيه، بزعم توظيفها في بعض المجالات الاقتصادية مقابل الحصول على أرباح شهرية.





يُذكر أن المتهم، هرب خارج البلاد لدولة سوريا، بالاتفاق مع باقي أفراد أسرته، الذين يقومون بإدارة كافة أعماله بمنطقة أكتوبر.



