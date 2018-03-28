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أخبار العالم

إيطاليا تلقي القبض على «مصري» بتهمة الترويج للفكر المتطرف بين الأطفال

الأربعاء 28/مارس/2018 - 03:00 ص
المصري أثناء القبض
المصري أثناء القبض عليه
شريف سيد
ألقت السلطات الإيطالية، القبض على رئيس جمعية إسلامية من أصول مصرية بتهمة "الترويج" للإرهاب بين الأطفال وتحريضهم على قتل "الكفار".

وقالت إدارة مكافحة الإرهاب الإيطالية، في بيان لها إن الموقوف يدعى عبد الرحمن محيي الدين مصطفى، إيطالي الجنسية، من أصول مصرية يبلغ من العمر 59 عامًا، ومتزوج من إيطالية 79 عامًا، ويرأس جمعية "الدعوة" الثقافية الإسلامية في فوجا جنوب شرق البلاد، وذلك وفق فضائية "روسيا اليوم". 

وأضافت الإدارة أن الشخص المذكور يواجه تهم "ممارسة أنشطة متصلة بالإرهاب الدولي وتعليم مبادئ الحرب الدينية للأطفال". 

وأوضح بيان الإدارة أن اعتقال الداعية تم بناء على قرار من النائب العام في مدينة باري، جوزييه فولبه، "نظرا للخطورة التي يشكلها على الأمن العام".

وجاء في البيان أن مصطفى قام بمتابعة أخبار تنظيم "داعش" عبر وسائل التواصل الاجتماعي و"أشاد أكثر من مرة في صفحته على موقع فيسبوك بزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي"، وأدخل في عقول الأطفال أن السبيل الوحيد للانتقال إلى الجنة هو الموت في ساحة القتال.

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