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محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع التقارير النهائية لليوم الثاني للانتخابات من غرفة العمليات الرئيسية

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 11:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
تابع محافظ الإسكندرية محمد سلطان التقارير النهائية لليوم الثاني للعملية الانتخابية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، موضحا أن التصويت فى الانتخابات الرئاسية بالثغر شهد إقبالا جيدا من قبل الناخبين خلال اليوم الثاني منذ بدء عملية التصويت فى تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى نهاية اليوم .

وقامت قوات الأمن بتخصيص ممر خاص لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن تسهيلا عليهم أثناء مشاركتهم فى عملية التصويت ووفرت كراسي متحركة لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة لمقار لجانهم للمشاركة فى عملية التصويت.

وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الإسكندرية تشديدات أمنية مكثفة من قبل رجال القوات المسلحة والشرطة .

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