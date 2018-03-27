عماد الدين حسين: لا مشكلة في احتفال المواطنين بالانتخابات بالرقص أمام اللجان.. فيديو

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إنه لا يرى غضاضة في إحتفال المواطنين بالانتخابات الرئاسية بالرقص أمام اللجان، طالما أنه لا يخدش الحياء، مؤكدا أنه من حق الجميع أن يحتفل كما يشاء طالما بالطريقة الصحيحة.



وأضاف «حسين» خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أن عدد كبير من رؤساء اللجان الإنتخابية أعلنوا زيادة نسبة التصويت في اليوم الثاني عن الأول.



وأوضح «حسين» أنه من اللافت زيادة إقبال المشاهير والشخصيات العامة على اللجان الانتخابية في اليوم الثاني، مشيرا إلى أن نتيجة الانتخابات الرئاسية محسومة للرئيس عبد الفتاح السيسي.



وشدد «حسين» على أن من أبرز الظواهر الإيجابية بالانتخابات الرئاسية مشاركة أبناء شمال سيناء بكثافة في عملية التصويت، مضيفا أن مشاركة أبناء سيناء في العملية الانتخابية تمثل ضربة قاصمة للإرهاب.