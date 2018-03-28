صحافة اليوم.. الانتخابات توحد العائلات بالصعيد.. إسماعيل: زيادة التنسيق بين الجهات المعنية لتدبير الاحتياجات المالية.. «الإفتاء»: فتاوى الإخوان حول الانتخابات تسيئ إلى الإسلام

الأهرام:

الانتخابات توحد العائلات بالصعيد

مفارقة طريفة ربما تعد الأولى من نوعها فى الصعيد بعد ما نجحت الانتخابات فى توحيد صفوف العائلات بالصعيد وأسيوط على وجه الخصوص بعد أن تسابق الجميع فى حشد جميع أفراد القرية ونقلهم عبر السيارات التى تم توفيرها على نفقة العائلات، حيث يدور داخل كل قرية ونجع بأسيوط صراع من نوع خاص بين العائلات المتجاورة يتطور أغلبها للاشتباك اللفظى ثم الاشتباك بالأسلحة النارية التى ينتج عنها سقوط ضحايا من الجانبين، وهو ما كان يعرقل محاولات ومساعى بعض المسئولين والقيادات الشعبية والتنفيذية فى توحيد صفوف هذه العائلات وانهاء الخصومات الثارية بينهم، ولكن ما شهدته هذه الانتخابات برهن على معدن الصعايدة الأصيل الذين نحوا مشاحناتهم جانبا وبدأوا يتسابقون فى حشد أعضائها وتأمينهم خاصة فى ظل انشغال الشرطة بعمليات تأمين الانتخابات. يقول فوزى زناتى أحد أهالى البدارى إن عائلات البدارى ضربت نموذجا يحتذى به فى الوطنية والشهامة، حيث تحولت قرى الدم والنار كما يسميها البعض إلى شعلة نشاط تحركت خلالها العائلات بشكل منسق أسهم فى تصدر البدارى لأعلى النسب التصويتية فى اليوم الأول على مستوى المحافظة.





وأضاف الحاج أحمد عبد الرءوف حمد أحد أهالى جزيرة الحواتكة أن الجزيرة شهدت منذ بضعة أشهر عدة خصومات ثأرية بين العائلات أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا إلا أن الجميع نحى الخلافات جانبا وبدأوا فى دعم العملية الانتخابية .









أمهات الشهداء يرتدين الأعلام.. وبورفؤاد الأعلى حضورًا

توالت المشاهد الإنسانية أمام اللجان ببورسعيد وكان أكثرها تأثيرا فى نفوس الناخبين الحضور المكثف لأمهات الشهداء ببورسعيد، الذين ضحوا بأرواحهم فى العمليات العسكرية للقضاء على الإرهاب .. وقد حرصت امهات الشهداء على الإدلاء بأصواتهن من اجل الحفاظ على امن الوطن واستقراره وتمكين الشعب من استكمال مسيرة البناء والديمقراطية.. وعلى ابواب احدى اللجان قالت والدة الشهيد أحمد فوزى انها حضرت للإدلاء بصوتها وهى ملتفة بعلم مصر الذى التف بها جثمان ابنها عقب استشهاده وفى أثناء جنازته العسكرية، واضافت ان حق الشهيد يفرض على كل مصرى النزول لأداء الواجب الانتخابى.





وامتدت المشاهد الانسانية لتشمل المرضى والمقعدين وكبار السن، والذين تمسكوا باداء واجبهم الانتخابى ولم يتقاعسوا فى التعبير عن آراءهم رغم الظروف الصعبة التى يعانون منها.. وجاء مشهد المواطن السيد محمود عبد الله الذى حضر للجنة مدرسة القناة محمولا على نقالة الاسعاف ليفجر اعجاب الناخبين والقضاة والذين نقلوا له صندوق التصويت ليضع فيه استمارة الترشيح.





واستمر الاقبال الهائل من جانب عمال ومهندسى المشروعات القومية بشرق وغرب بورسعيد والآلاف من العاملين بمشروعات المناطق الصناعية والحرة بالمحافظة، وسجلت لجان الجنوب حضورا مميزا من جانب اهالى بحر البقر والكاب وام خلف وشباب المزارعين والمنتجين والصيادين بالمنطقة، وكالعادة سجلت لجان الجنوب نسبا كبيرة فى الحضور والمشاركة على مستوى المحافظة، وأن جاءت ثانية بعد نسب الحضور التى تم تسجيلها بلجان بورفؤاد ولجان الوافدين بالمناصرة غربا.





فى طوابير الانتظار امام اللجان.. اعرب الناخبون عن تمسكهم بتصدر بورسعيد لقائمة المحافظات الاكثر تصويتا على غرار ما جرى فى جميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة.





ومن جانبه واصل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد جولاته التفقدية للجان الانتخابية بارجاء المحافظة، حيث حاور المواطنين بالشوارع والاسواق والمقاهى والميكروباصات بشأن ضرورة المشاركة الايجابية.













الجمهورية:

"إسماعيل" أمام المجلس الأعلي بالتشكيل الجديد

زيادة قدرات الموانئ التنافسية.. دعم حركة النقل والسياحة

مصر مركز عالمي للطاقة واللوجستيات والتجارة في إطار رؤية 2030

زيادة التنسيق بين الجهات المعنية لتدبير الاحتياجات المالية





أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء علي اهتمام الدولة بتطوير ورفع كفاءة الموانيء وزيادة قدرتها التنافسية وتحقيق التكامل فيما بينها ورفع معايير الأداء وزيادة كفاءتها بالاضافة إلي دعم حركة نقل وتسيير البضائع وتشجيع السياحة مع الأخذ في الاعتبار التوجه نحو تحويل مصر إلي مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات في إطار رؤية 2030.





جاء ذلك خلال رئاسته أمس اجتماعًا للمجلس الأعلي للموانيء بتشكيله الجديد بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل والفريق مهاب مميش. رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية للقناة وأعضاء المجلس من رؤساء الموانيء وممثلي الجهات المعنية.









استعرض الاجتماع مقترحات تطوير الموانيء بما في ذلك وضع ومراجعة الاستراتيجية لتطوير أسلوب العمل والتي يقوم باعدادها قطاع النقل البحري ومراجعة المخطط الشامل لتأمين سلامة الملاحة البحرية والمنشآت الثابتة والمنقولة واقتراح تعديل التشريعات واللوائح والقرارات المنظمة للأنشطة وتنفيذ القرارات المنظمة لأعمال الأجهزة داخل الموانيء لإزالة العقبات والنهوض بالعمل بها والارتقاء بمستوي كفاءتها.





كما تناول الاجتماع مقترحات بزيادة القدرة التنافسية للموانيء علي المستوي الاقليمي والعالمي والخطط الزمنية لتنفيذها مما يحقق الربط بيننا ومناطق الاستثمار من خلال الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل في إطار رؤية متكاملة مع تعزيز التنافسية مع الموانيء المجاورة لكي تصبح جاذبة للخطوط الملاحية والاستثمارات ويعظم دور الاسطول التجاري الوطني.





كما عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل اجتماعا أمس لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير وتأمين الموانئ البحرية والمنافذ البرية علي مستوي الجمهورية. وذلك بحضور وزراء التجارة والصناعة. والطيران المدني. والمالية. والنقل. ورئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وممثلي عدد من الجهات المعنية.





شدد رئيس الوزراء - في بداية الاجتماع - علي أهمية الانتهاء من خطط التطوير والتأمين الخاصة بالموانئ والمنافذ. وفقا للبرامج الزمنية المحددة. موجها بسرعة استكمال المرحلة الثانية من عمليات التطوير والتأمين. ومراجعة الأولويات المتعلقة بتلك المرحلة. ووضع الاطار الزمني للانتهاء منها. أخذا في الاعتبار تطبيق أحدث المعايير الدولية لتأمين المنافذ. بما يسهم في زيادة مستويات التأمين عليها. وتحسين الخدمات المقدمة من خلالها لكافة المتعاملين.





أكد رئيس الوزراء أهمية زيادة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية في هذا الصدد. وكذا فيما يتعلق بتدبير الاحتياجات المالية اللازمة بالتعاون مع وزارة المالية.





تم خلال الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه في اطار خطة تطوير وتأمين الموانئ والمنافذ حيث تمت الاشارة الي أنه تم الانتهاء من اكثر من 95% من المرحلة الاولي من الخطة. والتي تضمنت توفير مختلف التجهيزات والمعدات وأجهزة الفحص اللازمة لزيادة تأمين المنافذ بتكلفة تقدر بحوالي 40 مليون دولار وفيما يتعلق بتطوير منفذ السلوم. فقد وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم عددا من ممثلي الجهات المعنية. تكون مهمتها الوقوف علي حالة المنفذ ووضع تصور فوري لكافة الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتطوير المنفذ بما يسهم في رفع كفاءته وإتاحة المزيد من الخدمات لحركة نقل المسافرين والبضائع من خلاله.





.. ويستعرض الاستعداد لتطبيق التأمين الصحي

استعرض المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تقريرا من وزير الصحة حول مدي جاهزية المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة لبدء تطبيق نظام التأمين الصحي بجانب متابعة الخطوات المتعلقة بميكنة النظام واصدار الكارت الذكي الخاص بكل مواطن بالتعاون مع وزارة الاتصالات.





جاء ذلك خلال لقائه أمس مع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان لمتابعة الاستعدادات الخاصة ببدء تطبيق التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد.





تناول اللقاء ترتيبات الوزارة فيما يتعلق بتوزيع السكان علي وحدات الرعاية الصحية الموجودة بمحافظة بورسعيد والبالغ عددها 40 وحدة جاري الانتهاء من تطوير 22 منها لتصبح جميع الوحدات جاهزة لتطبيق النظام هذا إلي جانب 10 مستشفيات يتم تطويرها حاليا وتضم مستشفي لأورام الاطفال وآخر لأورام البالغين ومستشفي للنساء والاطفال وواحد للرمد ومستشفي للأمراض النفسية والادمان بالاضافة إلي المستشفيات التي تقدم الخدمات الصحية الثنائية تقدم "خدمات العمليات العادية" والثلاثية تقدم خدمة العمليات المتقدمة مثل القلب المفتوح والأورام.





من ناحية أخري عرض وزير الصحة تقريرا حول متابعة الاجراءات الصحية التي يتم تقديمها للمواطنين اثناء ادلائهم بأصواتهم في لجان الانتخابات الرئاسية وما تم في هذا الصدد من تشكيل لغرفة عمليات دائمة لتلقي أي بلاغات واتخاذ ما يلزم.





.. وينعي لويس جريس





نعي المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الكاتب الصحفي الكبير لويس جريس. متقدمًا بخالص التعازي إلي ذويه وقرائه وأعضاء أسرة الصحافة المصرية.





ثمن رئيس الوزراء ما قدمه الراحل خلال مسيرته المهنية التي تجاوزت الستين عاما من اسهامات صحفية وأدبية ركزت علي الجوانب الإنسانية والثقافية. مشيدًا بأسلوبه المتميز باعتباره أحد النماذج النابغة التي تتطلع الأجيال الجديدة للاحتذاء بها والسير علي خطاها.





الوطن:

الإفتاء»: فتاوى الإخوان حول الانتخابات تسيئ إلى الإسلام وتخدم «الجماعة»

أعلن مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشدّدة، التابع لدار الإفتاء، أن التلاعب بالفتوى من جانب جماعة الإخوان المسلمين وتوظيفها بما يخدم مصالح الجماعة ويسىء إلى الإسلام أضحى صفة ملازمة للجماعة وقياداتها الدينية، معتبرًا أن الجماعة تجاوزت فى ذلك كل المحرمات، وباتت تصدر الفتوى وعكسها فى آنٍ واحد، وفقًا لمصلحتها وتوجّه قادتها.

وأضاف المرصد فى بيان، أن هذا الأمر بات شديد الوضوح فى الفتوى التى أصدرها يوسف القرضاوى «الداعية الإخوانى»، بحرمة المشاركة فى الانتخابات، دون اكتراث للفتاوى السابقة للجماعة، بل للرجل نفسه، موضحًا أن «القرضاوى» أحد رموز الجماعة الهاربة فى قطر، قد أصدر فتوى بوجوب المشاركة فى الانتخابات عندما كانت جماعة الإخوان طرفًا فيها، بل اعتبرها فريضة لا يجوز التخاذُل عنها، قبل أن يرجع ليُعلن أن المشاركة فى الانتخابات نفسها (أى الانتخابات الرئاسية) حرام شرعًا، ولا تجوز بحال من الأحوال، دون التفات إلى الفتوى السابقة له أو تبرير هذا التناقض الغريب، الذى لا يمكن وصفه سوى بأنه توظيف سياسى للفتوى الدينية.

وأشار المرصد إلى أن «القرضاوى» ليس وحده فى هذا الصدد، وإنما سبقه الكثير من قادة الجماعة ومفكريها وقياداتها الدينية، بل إن بعضهم غالى فى الأمر، ووصل إلى حد اعتبار الدستور شِركًا بالله، والرضا بالديمقراطية خروجًا من الملة، والأحزاب السياسية نوعًا من الرضا بغير ما أنزل الله، قبل أن ينقلب إلى النقيض تمامًا ويقف على منصات الجماعة ليُعلن وجوب المشاركة فى «انتخابات الإخوان»، ضاربًا عرض الحائط بجميع الفتاوى والأدلة السابقة، ثم ما لبث أن عاد مرة أخرى بفتاوى تُحرّم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2018، لأن الجماعة ليست طرفًا فيها.

وقال المرصد إن هذا التناقض البيّنَ والتدليس الصريح يُعضّد وصف الجماعة بأنها جماعة مصلحية توظّف الدين لتحقيق المصالح الخاصة، متسلحة بمجموعة ممن تطلق عليهم «العلماء والفقهاء» الذين يتولون شرعنة أعمال الجماعة وصبغها بالصبغة الدينية، وإصدار خطاب دينى يُعضّد مصالحها ويدعم موقفها





السعودية تطالب مجلس الأمن بمحاسبة إيران على تزويد «الحوثى» بالصواريخ

وجّهت المملكة العربية السعودية رسالة إلى مجلس الأمن الدولى، بشأن الصواريخ الباليستية الحوثية الإيرانية، طالبت فيها مجلس الأمن بتحمّل مسئولياته فى حفظ الأمن والاستقرار الدوليين وضرورة محاسبة إيران لتزويدها ميليشيا الحوثيين بالصواريخ.

وأعلن «التحالف العربى» بقيادة السعودية، أمس الأول، أن المملكة تحتفظ بحق الرد على إيران فى الوقت المناسب وبالشكل الذى تحدده، وعرض «التحالف»، خلال مؤتمر صحفى بالرياض، أدلة حول تهريب إيران صواريخ لميليشيات الحوثى، فيما أشار السفير السعودى فى واشنطن، خالد بن سلمان، إلى أن طهران مستمرة فى خرق القانون الدولى، وما زالت تدعم الإرهاب فى سوريا والعراق ولبنان والبحرين واليمن.

وأوضح «بن سلمان» أن إيران تزود الحوثيين بالصواريخ، فى انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، فيما نفى «الحرس الثورى الإيرانى»، الاتهامات السعودية، موضحًا أن اليمنيين باتوا قادرين على إنتاج أسلحتهم الدفاعية بأنفسهم بما فى ذلك الصواريخ.

من جانبه، قال كل من المدير التنفيذى لمنظمة «متحدون ضد إيران النووية» السفير مارك د. والاس، ورئيس المنظمة السيناتور جوزيف ليبرمان، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيستفيد من خبرة جون بولتون فى التعامل مع إيران.

فى سياق آخر، أمر نائب أمير «منطقة الرياض»، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بدفن المواطن المصرى عبدالمطلب أحمد، الذى قتل بشظايا صاروخ باليستى أطلقه الحوثيون من الأراضى اليمنية، فى مصر..





الأخبار:

«الأخبار» تنفرد بنشر النظام الجديد لاختبارات القدرات بالجامعات

حصلت «الأخبار»‬ علي النظام الجديد لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة ، التي سيجري تطبيقها العام الجاري للالتحاق بكليات الفنون والتربية الفنية والنوعية والرياضية، ويؤديها 100 ألف طالب.

تقرر إجراء الاختبارات قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة. وتنص المعايير الجديدة التي أقرها المجلس الأعلي للجامعات برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي علي توحيد اختبارات القدرات في كل القطاعات ،واشراف لجان القطاع في وضع الامتحانات وإشراف لجنة مراقبة القدرات علي سير الامتحان. ويتم توزيع درجات الامتحان للفنون التطبيقية والجميلة والتربية الفنية والنوعية »‬موسيقي» كالتالي : 30 درجة للتصميم ، 40 للرسم، 30 للاختبار الالكتروني للذكاء ومعلومات عامة للتخصص، إضافة لمقابلة شخصية لمن يجتاز الاختبارات السابقة.

ويجري اختبار العمارة بالفنون الجميلة كالتالي : 60 لرسم العمارة، 10 لتاريخ العمارة ، 30 للذكاء، إضافة لمقابلة شخصية. ويتم توزيع درجات اختبار التربية الموسيقية و النوعية كالتالي : 65 درجة للسماع، 35 للذكاء إضافة لمقابلة شخصية.

وتتكون اختبارات التربية الرياضية من اختبار طبي و شخصي واختبار المهارة الرياضية» 70 درجة» و الذكاء »‬30 درجة».

ويشترط النظام الجديد حصول الطالب علي 70% من إجمالي تفاصيل توزيع الدرجات وفي حالة عدم اجتيازه أي مرحلة من المراحل المحددة يعتبر غير لائق.

جاءت الموافقة بناء علي توصيات اللجنة المشكلة لمراقبة أعمال اختبارات القدرات ، والتي تضم: د. يوسف راشد القائم بأعمال الأمين الأعلي للجامعات ود. حازم فتح الله رئيس قطاع الفنون ود. عبدالمنعم بدير ود. حسن عبده ود. السيد قنديل عميد الفنون الجميلة والسيد عطا المشرف العام علي التنسيق.

كما تقرر توحيد رسوم الاختبار لتكون 250 جنيها . والزام الجامعات بإلغاء جميع الدورات التدريبية .









المصرى اليوم:

السياسى الكبير د. محمود أباظة لـ«المصري اليوم»:

الوفد «سيعود» برئيس قوى قادر على «لم الشمل» (حوار)





الحوار معه له طابع خاص وفريد.. قد تبدو آراؤه فلسفية بعض الشىء، ولكنها تحمل مضامين عميقة ومؤثرة، اكتسبها بحكم خبراته المتراكمة على مدى سنوات طويلة اقترب فيها من قدامى السياسيين العظام فى تاريخ مصر الحديث.





الدكتور محمود أباظة رئيس حزب الوفد السابق: نعيش الآن أجواء ما بعد 23 يوليو





لعل أبرز هؤلاء السياسيين هو مصطفى النحاس باشا نفسه. فقد كانت عائلته الوفدية على ارتباط بزعيم الأمة حتى بعد ثورة يوليو 1952 وإلغاء الأحزاب، فقد اصطحبه والده إلى كابينة مصيف النحاس باشا بالإسكندرية فى منتصف ستينيات القرن الماضى، ليرى الفتى الصغير الزعيم الكبير لأول مرة ويستمع ويرصد ويتأمل. ومنذ عودة الوفد عام 1977 ثم التجميد والعودة مرة أخرى عام 1984.. كان من بين المشاركين فى التنظيم والتخطيط إلى أن وصل إلى رأس قمة الحزب. السياسى الكبير الدكتور محمود أباظة، الرئيس السابق لحزب الوفد، يتحدث لـ«المصرى اليوم» قبل ساعات من انتخابات رئاسة الحزب المقررة بعد غد، الجمعة. يؤكد «أباظة» فى حديثه على ضرورة أن يبقى «الوفد» وأن يستعيد دوره الوطنى الكبير كأعرق وأقدم الأحزاب السياسية فى مصر. يوجه« أباظة» رسالة خاصة إلى الهيئة الوفدية، يحثها على اختيار الرئيس القادر على «لم الشمل» الذى يستطيع أن يصل بالسفينة «شبه المتهالكة» إلى بر الأمان لتستعيد قوتها. فى بيته بحى الزمالك، غالبًا ما تكون جلسته المفضلة فى غرفة مكتبه.. يقرأ ويشاهد ويستقبل الأصدقاء. بالقرب من مكتبه صورة له وهو فى حوار هامس مع فؤاد سراج الدين «باشا» الذى يعتبره معلمه السياسى الكبير.. من هذا المكان بدأ الحوار:









المصري اليوم تحاور «الدكتور محمود أباظة»

■ بعد فترتين لرئيس الوفد وثورتين شهدتهما مصر.. ما الذى يحتاجه الآن حزب الوفد كأقدم وأعرق الأحزاب السياسية؟





- يحتاج أن يستعيده الوفديون، وأن يعود إلى الساحة السياسية ملتزما بثوابته التاريخية- التى هى منذ ما يقرب من قرن كامل- هى ثوابت للحركة الوطنية المصرية. كل هذا سيؤهله لأن يستعيد مكانته فى الحياة السياسية مرة أخرى.





■ حديثك يقودنا إلى السؤال عن المواصفات التى تراها مطلوبة- كسياسى محترف- فى الرئيس المقبل لحزب الوفد؟





- المطلوب فى أى رئيس حزب عمومًا- والوفد بصفة خاصة- أن يكون قادرا على تجميع الوفديين، بمعنى ألا يأخذ طرف ضد طرف، ولا تؤدى تصرفاته إلى استبعاد أحد، بل يجب عليه أن يستوعب الجميع بصدر رحب، وأن يتمتع بصفات القيادة.





■ إذا أردنا أن «يبقى الوفد» ما الذى تنصح به كأحد حكماء الحزب؟





- يجب أن يتمسك الرئيس المقبل بثوابته، وأن يعوض ما فقده الوفد على مدار السنوات الماضية. وهى ثلاثة أشياء، الأولى ثروته، وهى أمر مهم فى العمل السياسى، حيث كان الوفد حتى فى ظل وجود الحزب الوطنى معروفًا عنه اعتماده على موارده الخاصة، وأنه ليس فى حاجة إلى أى دعم لا من أعضائه ولا من خارجه، والثانية أنه فقد جزءًا كبيرًا من مصداقيته السياسية نتيجة التضارب الكبير فى مواقفه، والثالثة أنه فقد اللُحمة التى تجمع بين الوفديين وعليه أن يستعيد ما فقده لكى يمكن أن يسير بخطوات ثابتة إلى الأمام فى مرحلة سياسية جديدة أتوقع أن تمثل نوعًا من الانفتاح السياسى خلال الفترة الثانية للرئيس السيسى.





■ هل تتوقع كسياسى كبير أن تكون هناك اندماجات مستقبلا للوفد مع أحزاب سياسية أخرى؟





- الاندماجات ليست ناجحة، لكن التحالفات ممكنة، بل هى الأنجح والأهم، وعلينا أن نتعلم ثقافة التحالف، والوفد لا يكون وفدًا إذا لم يتمسك بسيادة الأمة والاستقلال فى مواجهة الخارج والدستور كنظام حكم منظم للعلاقة بين الحاكم والمحكوم والوحدة الوطنية التى تعنى المواطنة باعتبارها مناطا للحقوق والحريات العامة والعدالة الاجتماعية، لأن المجتمعات التى تهمش فئاتها الأفقر والأضعف لا تلتئم فيها الوحدة الوطنية.. فمن يتفق معنا يكون قريبا جدًا من الوفد.





■ أى المرشحين لرئاسة الوفد تراه الأنسب فى الوقت الحالى.. والظروف الحالية؟





- فى العموم كل المرشحين من حقهم أن يطمحوا فى المنصب. لكن فى هذا التوقيت يجب أن يكون رئيس الوفد له القدرة على تجميع كل الوفديين وتجاوز الجراح التى أصابت قطاعا كبيرا منهم فى الفترة الماضية، ولديه الحكمة الكافية ليكون رئيسا للجميع، وفى رأيى الشخصى أن من أجدر المرشحين المستشار بهاء أبوشقة لرئاسة حزب الوفد، فهو صاحب الفرصة الأكبر فى تحقيق ما نرجوه للوفد فى الفترة المقبلة.





■ رحلة «الإنقاذ» تبدو صعبة بعض الشىء.. كيف نعيد للوفد قوة مؤسساته من ناحية التنظيم الداخلى؟





- أنا لست مندرجًا الآن فى العمل التنظيمى داخل الوفد، لكنى أعتقد أن هناك جيلا جديدا من الوسط يستطيع القيام بذلك، ومارس العمل السياسى لفترة طويلة فى الشارع والمعارضة عكس آخرين مارسوه فى المكاتب من أجل الوصول للسلطة، وهؤلاء قادرون، وما تلاهم من أجيال عليهم أن يجدوا الصيغة التنظيمية الأكثر مواءمة لما يحتاجه الوفد الآن بالاعتماد على كل الوسائل المتاحة من وسائل إعلام وتواصل، نحن نعطى النصائح لكنها مسؤولية الجيل الجديد.





■ وكيف ترى دور الدولة.. هل أثر بشكل سلبى على ما وصل له حال حزب الوفد؟





- الدولة كانت تناوئ الوفد والأحزاب الأخرى باستمرار منذ السماح بنظام التعددية الحزبية، فقد تحولنا من نظام الحزب الواحد المسيطر إلى الأحزب، الدولة مطلوب منها أن تمتنع عن التضييق وتمزيق الأحزاب من الداخل، لكن ليس مطلوبا منها مساعدتها وتدخلها لا يبرر ضعف هذه الأحزاب.





■ الخلاف ظاهرة صحية فى بعض الأحيان.. لكن دائما ما يرتبط الخلاف بالوفد.. البعض يتحدث عن الصفة «الانقلابية» أو «الثورية» للتيارات الموجودة بداخله.. كيف ترى هذا الخلاف وتحديدًا خلال الدورتين الماضيتين للقيادة الحالية؟





- الخلافات فى الوفد طبيعية، لأنه كان حزب الأمة يجمع اليسار واليمين، وما بينهما وهذا إنجاز يحسب له. لذا دور رئيس الوفد مهم فى المرحلة المقبلة، وأول مهمة له هى أن يجمع الكل، وهو ما يمثل ثراء للوفد نفسه. أن يجمع أصحاب الرؤى المختلفة، بحيث يكون الرأى جماعيا فى الوفد، لا أرى فى تاريخ الوفد «انقلابية» بل خلافاته الكثير منها حلت بالتوافق ونادرا ما حلت بأزمات كبرى، ما حدث فى السنوات الأربع الماضية لا أريد التحدث فيه، لكن الوفد خسر كثيرًا فى ظل ظروف غير طبيعية لا تبرر كل الأخطاء لكنها تفسر فداحة الخسارة.





■ بعد 30 يونيو لم تعد هناك كتلة سياسية ذات ثقل فى الشارع المصرى.. أليست هذه فرصة حقيقية للوفد فى أن يستعيد دوره وتكون بداية نقلة فى الحياة السياسية.. وما الرؤية التى يمكن أن يخاطب الناس على أساسها؟





- الوفد لابد أن يعود لدوره فى خدمة الوطن فى هذه المرحلة الهامة من بناء المستقبل. كان لدينا نظام وهيكل سياسى انهار وقضت عليه ثورة 25 يناير ثم حدث اختطاف للوطن من خلال الإخوان المسلمين الذين لا يؤمنون أساسا بفكرة الوطن وجاءت ثورة شعبية أزاحت بهذا النظام وأغلقت القوس على 80 سنة من الصراع حول فكرة الحداثة والعودة للماضى والانحباس فى ماضى لن يعود، والآن بعد فترات العنف الشديد والفوضى وما ترتب عليها من خسائر انتهينا من مرحلة إعادة الدولة إلى مكانتها كأداة لخدمة مصالح الوطن، وبالتالى على الوفد وهو يستطيع، لو تجمعت كلمته واستعاده الوفديون بعد أن أصبح «وفدا بلا وفديين».





■.. وكيف ترى الحياة السياسية فى مصر الآن؟









المصري اليوم تحاور «الدكتور محمود أباظة»

- الإشكالية السياسية فى التاريخ هى الموازنة بين الحرية والنظام.. فى فترات تأكل الحرية النظام فتحدث الفوضى، وأحيانًا الشعب يطالب بالنظام حتى لو على حساب الحرية، ويحدث بعدها التوازن لأننا لا نستطيع الاستغناء عن الحرية ولا النظام، يجب أن تحقق الفترة المقبلة هذا التوازن.





■ لكن الدولة تدخلت فى محاولة لرأب الصدع داخل الوفد ربما تمثل ذلك فى لقاء الرئيس السيسى مع الأستاذ فؤاد بدراوى ود. السيد البدوى؟





- مثل هذا التدخل يدل على شعور رئيس الجمهورية بأهمية الأحزاب، خاصة الوفد، وينفى رفضه لفكرة الأحزاب. وكون هذا اللقاء لم ينجح فيسأل فيه أطراف المشكلة، لكن المحاولة لها دلالة فى حد ذاتها، والآن لابد من جمع شمل الوفديين داخل حزب الوفد.





■ أعلنت صراحة دعمك للمستشار بهاء أبوشقة.. كيف تدعمه؟





- هو الأجدر على جمع الوفديين واستدعاء الشخصيات التى تستطيع أن تحل المشاكل. عن نفسى لم أعد أستطيع أن أنزل وأشارك بشكل فعال، لقد أخبرته مباشرة أننى سأدعمه.





■ يتردد أن هناك شبه اتفاق على عودة «تيار الإصلاح» وهو ما تضمنه إعلان موقفك الداعم لأبوشقة؟





- موقفى الدائم.. أنك لا تستطيع فصل أى شخص لمجرد خلاف فى الرأى كما أنى رأيت أنهم على حق فيما قالوه بالتنبيه إلى أن أموال الوفد تضيع والخط السياسى غير واضح وأنك لا يصح أن تتحالف مع أى شخص.. «وماذا ترتب على فصلهم؟.. ما ترتب هو صراع للورثة وأصيبت اللحمة التى كانت تجمع الوفديين جميعا».





■ رسالتك للهيئة الوفدية فى انتخابات بعد غد الجمعة؟





- أقول لأعضائها نحن فى مرحلة بالغة الدقة والتعقيد، نريد أن نضع الوفد على الطريق السليم. نحن فى مرحلة انتقالية تكون فيها المشاركة من الجميع والأكثر قدرة على هذا الحل هو «أبوشقة» لأنه ليس هناك صراع أقران له أقران متفقون عليه مثل مصطفى الطويل وباقى جيلنا، وهو القادر على قيادة سفينة الوفد حاليًا والوصول بها إلى بر الأمان. وحتى التحالف المؤقت حول أحد المرشحين سيتفرق بعد النتيجة، لأنه لن يستطيع أن يرضى الجميع، والوفديون مدركون لذلك تمامًا.









الشروق:

الإعلام الغربى يرصد أجواء الاقتراع الرئاسى: الناخبون يراهنون على تحول مصر إلى «بيئة صديقة للاستثمار»

ــ «تليجراف»: الناخبون متحمسون للتصويت رغم غياب الإثارة عن الانتخابات.. وإذاعة فرنسية: المشاركة النسائية القوية السمة الأبرز

واصلت الصحف ووسائل الإعلام الغربية، اليوم، تسليط الضوء على الانتخابات الرئاسية المصرية، حيث رصدت أبرز ملامح وأجواء عملية التصويت، مشيرة إلى مشاركة بارزة للنساء فى عملية الاقتراع التى انطلقت أمس وتستمر على مدى ثلاثة أيام، وموضحة ان هناك رهانا على تحول مصر إلى بيئة صديقة للاستثمار.





وقالت صحيفة «تليجراف» البريطانية إن آلاف المؤيدين للرئيس عبدالفتاح السيسى ظهروا مبتهجين فى مراكز الاقتراع فى جميع أنحاء مصر خلال الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية التى من المؤكد فوز مرشحهم بها.

ورصدت الصحيفة فى تقرير لها اليوم، ممح المشهد الانتخابى، مشيرة إلى أن هؤلاء الناخبين لوحوا بأعلام مصر ورددوا اسم السيسى، وارتدوا قبعات وتى شيرتات مطبوعا عليها صورته عندما خرجوا للتصويت الذى جرى وسط إجراءات أمنية مشددة.





وذكرت الصحيفة أنه قرب أحد مراكز الاقتراع فى حى عابدين وسط القاهرة، بثت مكبرات صوت كلمة للرئيس السيسى وعد فيها باستخدام «القوة الغاشمة» ضد أعداء مصر.





ونقلت «تليجراف» عن ناخب يدعى أحمد بوشكاش (لاعب كمال أجسام سابق، يبلغ من العمر 57 عاما)، كان من أوائل الذين صوتوا فى مدرسة محمد فريد بالقاهرة، قوله إنه رجل أنقذ البلاد، مؤكدا أنه «رجل حقيقى لا يكذب، سنرى الملايين من الناس يؤيدونه».





وأشارت الصحيفة إلى أن مراسلها فى القاهرة على مدى عدة ساعات فى مراكز الاقتراع المختلفة، لم يجد أى ناخب يخطط للتصويت لصالح المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى، ولا أى شخص يعرف أحدا يعتزم منحه صوته.

وقالت «تليجراف» إنه على الرغم من عدم وجود أى إثارة حقيقية فى الانتخابات، بدا العديد من الناخبين متحمسين للتصويت لصالح السيسى.





ونقلت عن إحدى الناخبات وتدعى بهية حسين بعد أن أدلت بصوتها للسيسى قولها: «الزمن صعب والأسعار مرتفعة، لكنه يعمل من أجل مصلحتنا»، مضيفة أنه «يسرى فى دمائنا وخرجنا لدعمه، دون طلب من أحد».

فى المقابل، قالت «تليجراف» إن ناخبين آخرين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع بحماس أقل خوفا من غرامة قدرها 500 جنيه إذا لم يدلوا بأصواتهم.

وفى ختام تقريرها أشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسى فاز بنسبة 97 % من الأصوات فى الانتخابات الرئاسية عام 2014، والتى بلغت نسبة مشاركة الناخبين فيها 47.5 %، وفقا للأرقام الرسمية.

من جانبها، رأت شبكة «سى.إن.بى.سى» الإخبارية الأمريكية أن الانتخابات الرئاسية ستشهد فوزا سهلا للرئيس السيسى وأن التركيز الرئيسى سيكون على مسألة إقبال الناخبين، لافتة إلى دعوات أطلقها معارضون لمقاطعة الاقتراع الرئاسى.

وقالت الشبكة الأمريكية إن «إقبالا أقل من المتوقع يمكن أن يشير إلى أن السيسى يفتقر إلى تفويض لاتخاذ المزيد من الخطوات الصعبة اللازمة لإنعاش الاقتصاد الذى عانى بعد أن أدت ثورة 25 يناير 2011 لابتعاد السياح والمستثمرين الأجانب، وكلاهما مصدر للعملة الصعبة».

من جانبها، أشارت إذاعة «أر.اف.أى» الفرنسية إلى أن النسبة الكبرى من المصوتين للرئيس السيسى من السيدات موضحة أنهن تواجدن من الصباح الباكر أمام اللجان منتظرات بدء عملية التصويت للادلاء بأصواتهن، كما لفتت الاذاعة إلى وجود شباب يرتدون «تى شيرت» يشير لدعم الرئيس السيسى، موضحة أن بعض المصوتين كانوا رافعين أعلام مصر أمام المقار الانتخابية.

كما ذكر مراسل الإذاعة فى تقريره :«هنا (أمام أحد مراكز الاقتراع).. الجميع يدعمون السيسى، ولا توجد لافتات لمنافسه موسى مصطفى موسى، وفى القاهرة لم نسمع سوى كلمات الثناء وحصيلة الانجازات الأمنية».

ونقلت الإذاعة الفرنسية، تصريحات خاصة للمرشح موسى مصطفى موسى، قال فيها إنه «رشح نفسه للانتخابات لمنع جماعة الإخوان من اللعب بورقة الانتخابات والتلاعب بالبلاد».

فيما وصفت مجلة «لوبوان» الفرنسية أجواء اليوم الأول للتصويت، حيث عرضت مقطع فيديو، يعبر عن أجواء السعادة والغناء من جانب الناخبات الداعمات للرئيس السيسى، مشيرة إلى قيام بعضهن بالرقص أمام اللجان تعبيرا عن سعادتهن.

وأشارت مجلة لوبوان إلى أن الوضع الأمنى والاقتصادى للبلاد، هما الملفان المهمان اللذان ارتكزت عليهما الولاية الأولى للرئيس السيسى، ويعتبرها الخبراء من إنجازات فترته. كما سلطت الضوء على العملية الشاملة التى أطلقها الجيش المصرى فى نوفمبر2017، لإعادة الأمن فى شمال سيناء.

بدورها، قالت إذاعة «صوت أمريكا» فى تقرير لها أمس، إن الرئيس السيسى تمكن من إنعاش النمو الاقتصادى فى البلاد ومعالجة المشكلات الملحة المتعلقة بالكهرباء وإمدادات الغاز، لكن يتعين عليه وهو يتجه إلى الفوز بفترة رئاسة ثانية المضى قدما فى إجراءات التقشف فى إطار برنامج لصندوق النقد الدولى مع الحاجة إلى كبح التضخم.

وأشارت الإذاعة الأمريكية إلى أن السيسى ورث اقتصادا متداعيا حينما تولى الرئاسة عام 2014، وهو ما استلزم إصلاحات عميقة أوقفت نزيف الاقتصاد بشكل كبير لكنها فى الوقت ذاته أضرت معظم المصريين من خلال خفض قيمة العملة المحلية (الجنيه) وتقليص الدعم.

ونقلت عن الخبيرة الاقتصادية ريهام الدسوقى قولها، إنه «الآن عند مفترق الطرق الذى وجد كل رئيس مصرى نفسه فيه... فهو بحاجة إلى المضى قدما فى إصلاحات مكثفة من أجل مواصلة بناء الخدمات والقطاع غير النفطى وتحويل مصر إلى بيئة صديقة للاستثمار بمعنى الكلمة».

وأشارت الإذاعة الأمريكية إلى أن كثيرين يقولون إن تلك الإصلاحات كانت ضرورية لتحقيق الاستقرار فى مصر وهى تتعافى من الفوضى وتواجه هجمات يشنها الإرهابيون. لكن إصلاح العملة أضر كثيرا بالطبقة المتوسطة على وجه الخصوص، فى الوقت الذى لا يزال فيه التضخم مرتفعا، ويتزايد الفقر بينما لا تنخفض معدلات البطالة بالسرعة التى كان يرجوها الناس.