مريض وذو إعاقة يقهران الظروف ويقدمان نموذجين للوطنية بالغردقة

مشهدان شهدتهما آخر ساعة للتصويت فى اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية، نالا احترام كل من شاهدهما بلجان الانتخابات بالغردقة الأول: هو إصرار مريض بمدينة الغردقة، على الإدلاء بصوته في الانتخابات مساء الثلاثاء، داخل لجنة رقم 15 مدرسة حامد جوهر الإعدادية.





تم نقل المريض أشرف أحمد مصطفى عن طريق الإسعاف، للإدلاء بصوته مُرددًا "تحيا مصر".





المشهد الثانى: قيام أحد متحدى الإعاقة بالإدلاء بصوته بلجنة الصالة المغطاة بالغردقة، حيث عبّر عن فرحته بعد إدلائه بصوته بعلامات النصر، وعلت الابتسامة وجهه خلال قيام جنود القوات المسلحة المسئولين عن تأمين اللجنة بحمله على كرسى.



