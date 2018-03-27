أزارو يشارك في فوز المغرب على أوزبكستان وديا بالدار البيضاء.. فيديو

شارك وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي، في فوز المغرب على أوزبكستان وديا بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية، في إطار استعداد أسود الأطلسي لكأس العالم روسيا 2018.



تقدم أيوب الكعبي للمنتخب المغربي في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف مانويل دا كوستا الهدف الثاني في الدقيقة 42.



وشارك وليد أزارو في الدقيقة 62، ولم يشارك أزارو في المباراة الودية الأولى لمنتخب المغرب قبل أيام ضد صربيا.



ويقع منتخب المغرب في المجموعة الثانية لكأس العالم، والتي تضم البرتغال وأسبانيا وإيران.

