هاشم ربيع: الانتخابات الرئاسية تحظى باهتمام محلي ودولي.. فيديو

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه كان متوقعا أن يكون اليوم الثاني للإنتخابات أهدأ من اليوم الأول في عملية الاقتراع.



وأضاف «هاشم» خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أن ليس هناك مقارنة بين الإنتخابات البرلمانية والرئاسية لوجود «التعصبات القبلية» في الأولى.



أوضح نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن 98% من المصريين مستقلون وغير منضمين لأي حزب سياسي، منوها إلى أن هناك تركيز إعلامي على متابعة الانتخابات الرئاسية محليا ودوليا.

