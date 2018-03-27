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فن

رامز أمير وسط جنود مصر عقب التصويت بالإنتخابات.. صور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 11:46 م
صدى البلد
نبيل العدوى
حرص الفنان رامز أمير، على التقاط الصور الفوتوغرافية مع جنود مصر البواسل عقب إدلائه بصوته فى الإنتخابات الرئاسية.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم، في ثاني أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليوم الأول شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و 367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

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