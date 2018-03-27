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شاهد.. صور نادرة أثناء أندلاع الحرب العالمية الثانية

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 11:47 م
شعار الاتحاد السوفيتي
شعار الاتحاد السوفيتي وشعار النازية
حسام رضوان
نشرت إذاعة "راديو فردا" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، مجموعة صور نادرة التقطت أثناء الحرب العالمية الثانية التي اندلعت فيما بين عامي 1939 و1945.

ونشبت الحرب العالمية الثانية بين دول الحلفاء (فرنسا وبولندا وبريطانيا العظمى)، فيما انضمت بعد ذلك دول الكومنولث (أستراليا وكندا والهند ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا)، وبين دول المحور (ألمانيا النازية وإيطاليا واليابان) ثم انضمت إليهم فنلندا ورومانيا وبلغاريا والمجر.

و لعب الاتحاد السوفيتي دور الحياد خلال الحرب حتى خالفت ألمانيا اتفاقية عدم الاعتداء، لينضم الاتحاد السوفيتي إلى دول الحلفاء في يونيو 1941، وفي نفس العام انضمت الولايات المتحدة رسميا للحلفاء، بعدما انضمت اليونان في 1940 إلى الحلفاء.

وبدأت الحرب العالمية الثانية عندما قامت ألمانيا النازية بقيادة أدولف هتلر بالهجوم على بولندا، لتعلن بريطانيا الحرب على ألمانيا وتبدأ الحرب، التي انتهت بانتصار الحلفاء ونهاية النظام النازي، والنظام الفاشي الإيطالي بقيادة موسوليني، وشارك فيها بصورة مباشرة أكثر من 100 مليون شخص وأكثر من 30 بلدا، وقد وضعت الدول الكبرى كافة قدراتها العسكرية والاقتصادية والصناعية والعلمية في خدمة المجهود الحربي.
هتلر ومسؤولي الحزب النازي عام 1939 هتلر ومسؤولي الحزب النازي عام 1939
هتلر يتحدث في حديقة لوستجارتن في برلين 1939 هتلر يتحدث في حديقة لوستجارتن في برلين 1939
هتلر يتفقد مسدسه الحديدي الضخم الـ800مم هتلر يتفقد مسدسه الحديدي الضخم الـ800مم
مهندسين من الجيش الأمريكي مهندسين من الجيش الأمريكي
النيران المضادة للطائرات تغطي سماء الجزائر 1942 النيران المضادة للطائرات تغطي سماء الجزائر 1942
الجيش السوفيتي يحتفل قبل دخول برلين 1945 الجيش السوفيتي يحتفل قبل دخول برلين 1945
حاملة القذائف B-17 الضخمة حاملة القذائف B-17 الضخمة
طائرة B-17 turret طائرة B-17 turret
تحرير باريس 1944 تحرير باريس 1944
جنود من الجيش الأمريكي جنود من الجيش الأمريكي
محاكمة نورمبرج 1945 محاكمة نورمبرج 1945

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