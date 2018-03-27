أول تعليق من نتنياهو بعد خروجه من المستشفى



وأشارت الصحيفة إلى أن الطبيب قرر ضرورة إجراء نتنياهو لبعض الفحوصات الطبية في المستشفى.

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على الوعكة الصحية التي أصابته ودخل إلى أثرها المستشفى لإجراء فحوصات طبية على حسابه بموقع تويتر قائلا: " شكرا لكم جميعا على اهتمامكم! أنا في طريقي إلى المنزل، ومن المؤكد أن القليل من الراحة والشوربة الساخنة ستجعل الأمور على ما يرام. ليلة سعيدة.وذكر موقع "والا" الإٍسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، غادر المستشفى عائدا إلى منزله، الليلة، بعد إجراء عدد من الفحوص الطبية. وأوضح أن نتنياهو يعاني من فيروس في الجهاز التنفسيكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد ذكرت اليوم ، أنه تم نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى مستشفى هداسا عين كيرم بسبب سوء حالته الصحية.وذكرت صحيفة معاريف أن نتنياهو تم نقله إلى مستشفى هداسا بسبب ارتفاع شديد في درجة حرارته وسعال. ونقلت عن طبيبه الشخصي قوله إنه يعتقد أن نتنياهو لم يكمل فترة النقاهة المطلوبة للشفاء من وعكته الصحية قبل نحو أسبوعين، ولذلك ارتفعت حرارته.