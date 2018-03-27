الحكومة اليمنية: بيع الحوثيين للنفط غرب البلاد «عملية تخريبية»

أكدت الحكومة اليمنية، أن قيام الحوثيين ببيع النفط من الأنبوب الذي تم تدميره على أيديهم والخاص بنقل النفط بين حقل (صافر) وميناء (رأس عيسى) على البحر الأحمر غرب اليمن "عملية تخريبية".



وأوضحت الحكومة، عقب اجتماع لوزارة النفط اليمنية في مأرب، وفقًا لقناة (العربية) اليوم الثلاثاء، أن إقدام الحوثيين على بيع النفط الموجود في خط الأنبوب "بمثابة عملية تخريبية من شأنها تعريض الأنبوب إلى الدمار"، مشيرة إلى أن تعامل الانقلابيين مع النفط الخام كارثة بيئية على الأرض والإنسان.



ولفتت الحكومة اليمنية إلى احتفاظها بحقها القانوني ضد هذا العمل الإجرامي وأنها ستخاطب كافة الجهات المعنية لإيقاف هذا العبث ضد مقدرات الوطن والمواطن، محذرة شركة (صافر) النفطية الحكومية من خطورة ذلك العمل، ومؤكدة أن تفريغ خط الأنبوب من النفط الخام سيؤدي حتمًا إلى تآكله وتلفه.