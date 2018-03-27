ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الحكومة اليمنية: بيع الحوثيين للنفط غرب البلاد «عملية تخريبية»

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 11:49 م
الحكومة اليمنية
الحكومة اليمنية
أ ش أ
أكدت الحكومة اليمنية، أن قيام الحوثيين ببيع النفط من الأنبوب الذي تم تدميره على أيديهم والخاص بنقل النفط بين حقل (صافر) وميناء (رأس عيسى) على البحر الأحمر غرب اليمن "عملية تخريبية".

وأوضحت الحكومة، عقب اجتماع لوزارة النفط اليمنية في مأرب، وفقًا لقناة (العربية) اليوم الثلاثاء،  أن إقدام الحوثيين على بيع النفط الموجود في خط الأنبوب "بمثابة عملية تخريبية من شأنها تعريض الأنبوب إلى الدمار"، مشيرة إلى أن تعامل الانقلابيين مع النفط الخام كارثة بيئية على الأرض والإنسان.

ولفتت الحكومة اليمنية إلى احتفاظها بحقها القانوني ضد هذا العمل الإجرامي وأنها ستخاطب كافة الجهات المعنية لإيقاف هذا العبث ضد مقدرات الوطن والمواطن، محذرة شركة (صافر) النفطية الحكومية من خطورة ذلك العمل، ومؤكدة أن تفريغ خط الأنبوب من النفط الخام سيؤدي حتمًا إلى تآكله وتلفه.

ترشيحاتنا

أول تعليق لـ «ميدو» عقب استبعاده من استديو مباراة مصر واليونان

«بروفيل».. رئيس وزراء أثيوبيا الجديد رجل مخابرات يقود أديس أبابا

شاهد.. حسام غالي يسجل هدفا عالميًا في شباك الفجيرة

الفيوم تشهد مشاركة غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية.. فيديو

تنصيب لاعب مسلم قائدا لـ «منتخب» إسرائيل

محمد صلاح يقيم أداء الفراعنة خلال وديتي البرتغال واليونان.. فيديو

شاهد تعليق عمرو أديب على مشاركة الفريق شفيق في الانتخابات

مصر تخسر من جديد على يد اليونان بهدف نظيف استعدادًا لمونديال روسيا.. فيديو

عاجل.. انطلاق صافرات الإنذار في «شيلو» الإسرائيلية

عمرو أديب معلقا على حوار كريستيانو رونالدو مع الروبوت «صوفيا»: قريبا ستحكم العالم

شاهد.. طفلة كفيفة تقرر المشاركة في الانتخابات بطريقتها الخاصة

مشاهدة.. مباراة البرازيل وألمانيا بث مباشر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروسان يدليان بصوتهما في انتخابات الرئاسة بإحدى لجان المنصورة

رجال الجيش والشرطة يواصلون مساعدة المسنين للإدلاء بأصواتهم في كفر الشيخ.. صور

«الحناطير» تنقل سيدات «الزمالك» إلى لجان التصويت.. صور

رئيس الأكاديمية البحرية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالقاهرة الجديدة.. صور

إقبال كبير على مدارس دائرة «عابدين» قبل إغلاق باب التصويت.. صور

فيديو

إسبانيا تسحق الأرجنتين 6 /1 .. وميسي يغادر المدرجات.. فيديو
صلاح حسب الله: تعامل إداري تحصيل غرامة التخلف عن الإدلاء بالصوت الانتخابي.. فيديو
هاشم ربيع: الانتخابات الرئاسية تحظى باهتمام محلي ودولي.. فيديو
أزارو يشارك في فوز المغرب على أوزبكستان وديا بالدار البيضاء.. فيديو
عماد الدين حسين: لا مشكلة في احتفال المواطنين بالانتخابات بالرقص أمام اللجان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ