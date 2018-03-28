تسريحات مميزة لذوات الشعر القصير استوحيها على غرار النجمات

إذا كنتى من هواة الشعر القصير وتفضلينه على الطويل، إليك هذه النصائح التى تجعلك تبدين بتسريحة مميزة وتناسب شعرك، خاصة مع اقتراب فصل الصيف، إليك أجمل تسريحات الفنانة شيرين والتى تفضل دائما إعتماد مظهرها بالشعر القصير بتسريحات متنوعة متوسطة الطول وقصيرة، يمكنك اختيار ما يناسبك منها كى تبدين بمظهر يبهر من حولك.



