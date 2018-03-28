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بنات البلد

تسريحات مميزة لذوات الشعر القصير استوحيها على غرار النجمات

الأربعاء 28/مارس/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
إذا كنتى من هواة الشعر القصير وتفضلينه على الطويل، إليك هذه النصائح التى تجعلك تبدين بتسريحة مميزة وتناسب شعرك، خاصة مع اقتراب فصل الصيف، إليك أجمل تسريحات الفنانة شيرين والتى تفضل دائما إعتماد مظهرها بالشعر القصير بتسريحات متنوعة متوسطة الطول وقصيرة، يمكنك اختيار ما يناسبك منها كى تبدين بمظهر يبهر من حولك.

تعد من أبرز تسريحات هذا الصيف فى كثير من عروض الأزياء تسريحات الشعر القصير الإطلالة التي تتألق بصيحة "الكيرلي" مع الشعر الكثيف والقصير، الذي لا يتعدى حدود الأكتاف ليمنحك إطلالة استثنائية مع الخصل الملفوفة.
تسريحات مميزة لذوات الشعر القصير استوحيها على غرار النجمات
تسريحات مميزة لذوات الشعر القصير استوحيها على غرار النجمات
تسريحات مميزة لذوات الشعر القصير استوحيها على غرار النجمات

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