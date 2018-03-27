15 صورة جديدة لـ «أحمد شفيق» في الإنتخابات الرئاسية.. صور

أدلى الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة.



وقال الفريق شفيق في تصريحات له أنه حضر الى مصر للإدلاء بصوته في الانتخابات من منطلق واجبه الوطني.



بدأت أولى أيام الانتخابات الرئاسية 2018، امس الاثنين ، والتي تستمر لثلاثة أيام تنتهي غدا في 28 مارس الجاري.



ويخوض السباق الانتخابي مرشحان هما الرئيس عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.



