ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

15 صورة جديدة لـ «أحمد شفيق» في الإنتخابات الرئاسية.. صور

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 11:55 م
مجدي محمد-كريم جمال-محمد رشاد-محمد العيسوى
أدلى الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة.

وقال الفريق شفيق في تصريحات له أنه حضر الى مصر للإدلاء بصوته في الانتخابات من منطلق واجبه الوطني.

بدأت أولى أيام الانتخابات الرئاسية 2018، امس الاثنين ، والتي تستمر لثلاثة أيام تنتهي غدا في 28 مارس الجاري.

ويخوض السباق الانتخابي مرشحان هما الرئيس عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ترشيحاتنا

تنصيب لاعب مسلم قائدا لـ «منتخب» إسرائيل

إبراهيم سعيد: «في لاعيبة كتير في منتخب مصر هتتفور»

أول تعليق من نتنياهو بعد خروجه من المستشفى

شاهد تعليق عمرو أديب على مشاركة الفريق شفيق في الانتخابات

10 فوائد خطيرة للبصل المشوي.. رقم 6 ستذهلك

«رحمة هشام».. فتاة من بورسعيد الباسلة تضرب أروع نموذج للوطنية

صلاح حسب الله: تعامل إداري تحصيل غرامة التخلف عن الإدلاء بالصوت الانتخابي.. فيديو

15 صورة جديدة لـ «أحمد شفيق» في الإنتخابات الرئاسية.. صور

استبعاد «شناوى» الاهلى .. وفتحى وصلاح على دكة البدلاء فى لقاء مصر واليونان

«بروفيل».. رئيس وزراء أثيوبيا الجديد رجل مخابرات يقود أديس أبابا

عروسان يدليان بصوتهما في انتخابات الرئاسة بإحدى لجان المنصورة

إيهاب لهيطة يرفض استمرار المؤتمر الصحفي لمباراة مصر واليونان بسبب "المشروبات الكحولية"

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروسان يدليان بصوتهما في انتخابات الرئاسة بإحدى لجان المنصورة

رجال الجيش والشرطة يواصلون مساعدة المسنين للإدلاء بأصواتهم في كفر الشيخ.. صور

«الحناطير» تنقل سيدات «الزمالك» إلى لجان التصويت.. صور

رئيس الأكاديمية البحرية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالقاهرة الجديدة.. صور

إقبال كبير على مدارس دائرة «عابدين» قبل إغلاق باب التصويت.. صور

فيديو

إسبانيا تسحق الأرجنتين 6 /1 .. وميسي يغادر المدرجات.. فيديو
صلاح حسب الله: تعامل إداري تحصيل غرامة التخلف عن الإدلاء بالصوت الانتخابي.. فيديو
هاشم ربيع: الانتخابات الرئاسية تحظى باهتمام محلي ودولي.. فيديو
أزارو يشارك في فوز المغرب على أوزبكستان وديا بالدار البيضاء.. فيديو
عماد الدين حسين: لا مشكلة في احتفال المواطنين بالانتخابات بالرقص أمام اللجان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ