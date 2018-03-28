برلماني يدعو أهالي الصعيد لمواصلة الاحتشاد في الانتخابات الرئاسية

قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه قام بجولات ميدانية بقرى مركز نجع حمادى شمال محافظة قنا لمتابعة سير العملية الانتخابية في يومها الثانى بمرافقة عدد كبير من أبناء مدينة نجع حمادي وشباب ائتلاف دعم مصر.





أضاف "الغول" فى بيان له أن تفقد الوفد المرافق له سير العملية الانتخابية بمركز شباب الشرقى بهجورة ، وأعرب عن سعادته البالغة بحشود وإقبال المواطنين أمام المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، مؤكدًا على مدى وعى المواطنين وإدراكهم لأهمية تلك المرحلة من خلال المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية.





دعا جموع مواطنى قنا ونجع حمادى بمواصلة التوافد علي المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، وممارستهم حقهم الذي كفله الدستور والقانون.





وجّه الغول التحية لكل أبناء دائرة الذين قدّموا نموذجًا مشرفاً بالاحتشاد أمام اللجان الانتخابية.