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رياضة

حارس الأهلي السابق: اسم واحد قادر على حراسة مرمى مصر في المونديال

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 11:57 م
صدى البلد
خالد طلعت
أكد أحمد فوزي، حارس مرمى الأهلي وبتروجيت والداخلية السابق، أن عصام الحضري، هو الوحيد الذي يصلح لحراسة مرمى منتخب مصر في الوقت الحالي.

وكتب "فوزي" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد المباراتين مش أي حارس ينفع يلعب دولي ...ومش موضوع خبرات دولية والكلام ده ....اهم حاجة الثبات الانفعالي وقدرته علي تحمل الضغوط الخارجية من جمهور لأهمية المباراة ووضعه تحت اختبار الاشتراك من عدمه".

وأضاف "فيه تفاصيل صغيرة حصلت في المباراتين تبين الفارق في التماسك والانضباط النفسي للحارس وده الفرق مع عصام الحضري مش أي حد تاني ...وجهة نظري ومؤمن بها".

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