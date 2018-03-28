إسبانيا تسحق الأرجنتين 6 /1 .. وميسي يغادر المدرجات.. فيديو



وافتتح دييجو كوستا التسجيل في الدقيقة 12 ثم إيسكو ألاركون في الدقيقة 27 وكلاهما بصناعة ماركو أسينسو، وقلص نيكولاس أوتاميندي النتيجة في الدقيقة 39.



وفي الشوط الثاني تمكن إيسكو من تسجيل هدف ثالث في الدقيقة 52 وبعد ثلاث دقائق سجل تياجو ألكانتارا الهدف الرابع.



وفي الدقيقة 73 نجح إياجو أسباس فى تسجيل الهدف الخامس، وبعد دقيقة واحدة سجل إيسكو ثالث أهدافه فى شباك الأرجنتين في الدقيقة 74.



وتقع إسبانيا فى المجموعة الثانية برفقة البرتغال والمغرب وإيران، بينما تقع الأرجنتين بالمجموعة الرابعة والتى تضم كلا من إيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.





سحق المنتخب الإسبانى نظيره الأرجنتينى بسداسية مقابل هدف على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتليتكو مدريد، فى إطار استعدادات المنتخبين لكأس العالم روسيا 2018.وخسر منتخب الأرجنتين في غياب نجم برشلونة الاسبانى، ليونيل ميسي الذي غادر المدرجات بعد الهدف السادس، وذلك للمرة الثانية بأكثر من أربعة أهداف في آخر 25 سنة بعد هزيمته من بوليفيا في 2009 بالنتيجة ذاتها.ونجح منتخب إسبانيا فى تحقيق أكبر فوز على منتخب الأرجنتين في تاريخ مواجهات البلدين.وتألق نجم خط وسط ريال مدريد إيسكو ألاركون وسجل ثلاثية، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ إسبانيا أن يسجل لاعب "هاتريك" في شباك منتخب سبق وأن حقق بطولة كأس العالم.