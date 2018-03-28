«الصحة»: 235 حالة مرضية ووفاة واحدة في اليومين الأول والثاني من الانتخابات الرئاسية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن حصيلة اليومين الأول والثاني من الحالات المرضية التي ظهرت داخل وخارج مقرات الانتخابات الرئاسية، هي 235 حالة مرضية وحالة وفاة واحدة.





أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، أن الحالات المرضية تظهر في طوابير الانتخابات أو داخل المدرسة مقر الانتخاب، لافتًا الى أن الحالات المرضية تتراوح بين ارتفاع في ضغط الدم ودرجة الحرارة وهبوط بالسكر والدورة الدموية ونزلات معوية وأزمات صدرية وآلام بالقدم والظهر.





وأشار "مجاهد" إلى أنه تم حصر اليوم 131 حالة مرضية، ليصبح الإجمالي حتى الآن 235، تم إسعاف 76 ، والباقي تم نقلهم إلى المستشفيات لمناظرتهم والاطمئنان عليهم، لافتًا الى وجود 88 حالة بالمستشفيات تحت الرعاية والملاحظة، وجميعهم حالتهم الصحية مستقرة.



