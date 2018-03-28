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مونانا الجابوني يحدد موعد مباراته أمام المصري بدور الـ 32 مكرر من الكونفيدرالية

الأربعاء 28/مارس/2018 - 02:13 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
أخطرت إدارة نادي مونانا الجابوني الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بموعد مباراته أمام المصري بذهاب دور الـ 32 مكرر من النسخة الخامسة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وحددت إدارة مونانا الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت العاصمة الجابونية ليبرفيل – الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة – يوم الجمعة الموافق السادس من أبريل موعدًا لانطلاق المباراة التي سيديرها طاقم تحكيم دولي من توجو بقيادة ناتال كوكو اوجنانكوتان حكمًا للساحة ، ومعه بياو أدم موكايلا مساعدًا أول ، وأفيزي كوكو مساعدًا ثانيًا ، بالإضافة إلى فاجلا كوكو هوجنيمون حكمًا رابعًا.

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