مونانا الجابوني يحدد موعد مباراته أمام المصري بدور الـ 32 مكرر من الكونفيدرالية

أخطرت إدارة نادي مونانا الجابوني الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بموعد مباراته أمام المصري بذهاب دور الـ 32 مكرر من النسخة الخامسة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.



