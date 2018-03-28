رئيس «المصري» يكرم لاعبة الچودو الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية

كرم سمير حلبية أية إيهاب ابراهيم لاعبة الچودو بالنادي المصري وذلك بعد نجاحها في الحصول على المركز الأول في بطولة الجمهورية للجودو لوزن 70 كيلو والتي أُقيمت منذ أيام بنادي طلائع الجيش بالقاهرة، بعدما حققت الفوز في جميع المباريات التي خاضتها أمام لاعبات أندية الزهور وسموحة والمحلة ومركز شباب العبور، وأمر بصرف مكافأة مادية لها تقديرًا على مجهودها العظيم.





وشدد سمير حلبية على ضرورة تحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية والعمل على رفعة اسم النادي المصري العريق في جميع الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة.





وأثنى على الكابتن أسامة عاشور المدير الفني للچودو على المجهود المبذول خلال الفترة الأخيرة ، مؤكدًا على دعمه الكامل من خلال توفير كافة الإمكانات المادية اللازمة وتبني كافة اللاعبين المميزين ممن يمتلكون الموهبة لأنهم قيمة رياضية كبيرة لابد من اقتناصها والعمل على تطويرها بدنيًا وفنيًا.





وأضاف حسن طارق عمار عضو مجلس الإدارة والمشرف على الأنشطة الرياضية نعمل وفقًا لأجندة رياضية محددة ولدينا أهداف قصيرة وبعيدة المدى ، حيث قمنا باختيار أفضل العناصر الفنية لتطوير كافة الألعاب الرياضية، فنحن نمثل صرحاً كبيرًا لا يقتصر فقط على كرة القدم بل يمتد ليشمل كافة الأنشطة الرياضية، مما يتماشى مع ميول الجماهير واتجاهاتهم المختلفة في ممارسة كافة الألعاب الأخرى تحت حصن القلعة الخضراء.



