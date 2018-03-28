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برلمان

السويدي يدعو «الشراقوة» للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

الأربعاء 28/مارس/2018 - 12:31 ص
المهندس محمد السويدي
المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر
ماجدة بدوى وسارة يسن
تفقد المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر وحدة الشئون المركزية والمتابعة بمقر ائتلاف دعم مصر، واطلع على سير العملية الانتخابية في جميع المحافظات من خلال مسئولي المتابعة ونظم المعلومات داخل الوحدة، يأتى ذلك في إطار متابعته للانتخابات الرئاسية.

وتوجّه "السويدي" إلى الشرقية، وحثّ الجماهير على المشاركة في الانتخابات، مؤكدًا لهم أن التصويت حق من حقوق المواطن الذي كفله الدستور داعيًا إلى المشاركة الإيجابية والتمسك بهذا الحق وعدم التفريط فيه.

وعقب جولته بين مواطني الشرقية، تزايد الإقبال على اللجان، وارتفعت معدلات التصويت وفقًا لإحصائيات وحدة الشئون المركزية والمتابعة بائتلاف دعم مصر.

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