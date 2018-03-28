السويدي يدعو «الشراقوة» للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

تفقد المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر وحدة الشئون المركزية والمتابعة بمقر ائتلاف دعم مصر، واطلع على سير العملية الانتخابية في جميع المحافظات من خلال مسئولي المتابعة ونظم المعلومات داخل الوحدة، يأتى ذلك في إطار متابعته للانتخابات الرئاسية.





وتوجّه "السويدي" إلى الشرقية، وحثّ الجماهير على المشاركة في الانتخابات، مؤكدًا لهم أن التصويت حق من حقوق المواطن الذي كفله الدستور داعيًا إلى المشاركة الإيجابية والتمسك بهذا الحق وعدم التفريط فيه.



