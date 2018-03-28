الأرصاد الجوية : لا يوجد ما يمنع من ممارسة الأنشطة اليومية أو التصويت الانتخابي.. فيديو

قال الدكتور وحيد سعودي، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة هي الوحيدة المنوطة والمسؤولة عن إصدار أي تنبؤات جوية، مشيراً إلى أن الهيئة أعلنت عن ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأربعاء، إلا أن هذه الظروف الجوية لا تمنع ممارسة الأنشطة اليومية بشكل طبيعي.



