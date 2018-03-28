إبراهيم حسن يُشيد بترتيبات سفارة مصر بالجابون لاستقبال بعثة «المصري»

أشاد الكابتن ابراهيم حسن مدير جهاز الكرة بالنادي المصري بكافة ترتيبات البعثة الدبلوماسية المصرية بالعاصمة الجابونية ليبرفيل لاستقبال الفريق الأول للكرة بالنادي المصري الذي يستعد حاليًا لملاقاة نظيره مونانا الجابوني في مباراة ذهاب دور ال 32 مكرر من النسخة الخامسة عشرة للبطولة الكونفيدرالية والمقرر اقامتها بالجابون أحد أيام 6، 7، 8 أبريل المقبل.



