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إبراهيم حسن يُشيد بترتيبات سفارة مصر بالجابون لاستقبال بعثة «المصري»

الأربعاء 28/مارس/2018 - 01:09 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
أشاد الكابتن ابراهيم حسن مدير جهاز الكرة بالنادي المصري بكافة ترتيبات البعثة الدبلوماسية المصرية بالعاصمة الجابونية ليبرفيل لاستقبال الفريق الأول للكرة بالنادي المصري الذي يستعد حاليًا لملاقاة نظيره مونانا الجابوني في مباراة ذهاب دور ال 32 مكرر من النسخة الخامسة عشرة للبطولة الكونفيدرالية والمقرر اقامتها بالجابون أحد أيام 6، 7، 8 أبريل المقبل.

وأثنى الكابتن ابراهيم حسن على جهود السيد السفير أحمد بكر سفير مصر بالجابون ونائبه السفير أحمد شاش نائب رئيس البعثة الدبلوماسية واللذان يبذلان جهدًا كبيرًا في اتمام كافة ترتيبات البعثة سواء من ناحية رحلة السفر أو الاقامة أو حجز ملاعب التدريب وغيرها من الترتيبات ، مشيرًا إلى أن هناك اتصالات يومية تتم بينه وبين مسئولي السفارة للتنسيق حول كافة الترتيبات.

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