«المصريين الأحرار»: نعد كوادر شبابية للترشح في انتخابات المحليات المقبلة.. فيديو

قال إسلام الغزالي، مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار للشباب، إنهم يعملون الآن على الوصول إلى الأغلبية في مجلس النواب رغم حداثة تأسيس الحزب.





وأضاف «الغزالي» خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار» أنه يجري حاليا إعداد كوادر شبابية للترشح في انتخابات المحليات المقبلة، موضحا أن الحزب يسعى إلى أن يكون هو رقم واحد علي الساحة الحزبية.



