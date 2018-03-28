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«المصريين الأحرار»: نعد كوادر شبابية للترشح في انتخابات المحليات المقبلة.. فيديو

الأربعاء 28/مارس/2018 - 02:31 ص
صدى البلد
كريـم الخـطيب
قال إسلام الغزالي، مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار للشباب، إنهم يعملون الآن على الوصول إلى الأغلبية في مجلس النواب رغم حداثة تأسيس الحزب.

وأضاف «الغزالي» خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار» أنه يجري حاليا إعداد كوادر شبابية للترشح في انتخابات المحليات المقبلة، موضحا أن الحزب يسعى إلى أن يكون هو رقم واحد علي الساحة الحزبية.

وأشار مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار للشباب، إلى أن الحزب دفع مجموعة من الكوادر الشبابية، مؤكدا أن الأحزاب السياسية الحالية كل ما يهمها دعم الدولة المصرية في مسيرها ومكافحة الإرهاب والنهوض بالاقتصاد.

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