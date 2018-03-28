خالد الغندور يكشف عن الهيكل الرئيسي لمنتخب مصر في المونديال.. فيديو

كشف خالد الغندور عن الأسماء التى حجزت مقعدًا فى التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر من خلال المبارتين الوديتين أمام البرتغال واليونان، فى مونديال روسيا 2018.





وأضاف خالد الغندور خلال برنامجه الغندور والجمهور:" الأرجنتينى هيكتور كوبر وضع يده على القائمة النهائية المشاركة فى مونديال روسيا من خلال معسكر سويسرا".





وأكد الغندور: "الثلاثى محمد صلاح وعبدالله السعيد وتريزيجيه، حجزوا معقدًا أساسيًا فى مونديال روسيا".





وتابع:" طارق حامد ومحمد عبدالشافى من أهم اللاعبين ولا يمكن الاستغناء عنهما بالإضافة لحجازى وعلى جبر"





وأكمل: "هناك لاعبون مهدد وجودهم فى روسيا، على رأسهم حسام عاشور وشيكابالا، ومحمد عواد".