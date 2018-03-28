شباب حزب المؤتمر: شعب مصر أثبت وعيه للتحديات ووقوفه خلف الدولة المصرية

أصدر شباب حزب المؤتمر بيان اليوم الثانى لغرفة العمليات الافتراضية أكدوا فيه أن شعب مصر العظيم أثبت أنه شعب يعي جيدا حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية والوقوف خلف الدولة المصرية والمشاركة بإيجابية في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية.





وأضاف شباب الحزب فى بيان صحفى له: لقد استطاع حزب المؤتمر وشبابه طبقا لمنهجية غرفة العمليات المعتمدة علي العالم الافتراضي وأساليب التكنولوجيا الحديثة في زيادة نسب المشاركة في عدة محافظات من خلال دعوة المواطنين عبر حملة طرق الأبواب وسيارات تجوب الشوارع لحث المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية وسيارات تنقل كبار السن والسيدات من منازلهم إلى مقار الانتخابات وتقديم التسهيلات امام اللجان لاستخراج أرقام اللجان.





وتابع: استكملت غرفة العمليات خطتها من خلال استهداف شباب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتوعيتهم بضرورة المشاركة ومن خلال رسائل الواتساب واستهداف قواعد بيانات الاعضاء واسرهم ونقلهم الي مقار الانتخاب ونشر الصور علي المواقع الالكترونية لمشاركة الشعب في الانتخابات لرفع الحس الوطني لدي المواطنين، وستستكمل غرفة عمليات شباب حزب المؤتمر غدا الخطة المنهجية لزيادة نسب المشاركة وحث المواطنين وطرق الابواب.



