100 شخصية أمريكية بينهم عسكريون يطالبون «ترامب» بالإبقاء على الاتفاق النووي

كشفت قناة سي إن إن الأمريكية أن مجموعة تضم أكثر من 100 من خبراء الأمن القومي الأمريكي أصدروا بيانًا حثوا فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدم الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع إيران، والتى ترجح مصادر انسحابه منه.
ووفقا للقناة، ضمت المجموعة حوالي 50 ضابطًا متقاعدًا وأكثر من 30 سفيرًا سابقًا، وطالبوا في البيان الذي حمل عنوان 10 أسباب وجيهة تدعو للإبقاء على الاتفاق لأن ذلك سيقوي موقف أمريكا في التعامل مع كوريا الشمالية، وكذلك إيران، وكذلك يساعد في الحفاظ على مصداقية كلمة أمريكا وتأثيرها كزعيمة للعالم، وشددوا على أن التخلي عن الاتفاق لن يخدم الأمن القومي.
ونقلت القناة عن المسئولين الأمريكيين الذين يقودون المفاوضات مع الأوروبيين بشأن الاتفاق النووي قولهم إنهم يعدون خطط طوارئ إذا ما قرر ترامب الانسحاب من الاتفاق وذلك في الموعد المحدد لإعلان قراره برفع العقوبات عن إيران أو الانسحاب من الاتفاق في 12 مايو المقبل، وأوضحت مصادر أن ترامب الذي يرفض الاتفاق النووي يعتقد أنه إذا توحدت مواقف الولايات المتحدة وأوروبا بشأن تعديل الاتفاق، فإن إيران والأطراف الأخرى الموقعة مثل روسيا والصين لن يكون أمامهم خيار سوى الامتثال.