100 شخصية أمريكية بينهم عسكريون يطالبون «ترامب» بالإبقاء على الاتفاق النووي

كشفت قناة سي إن إن الأمريكية أن مجموعة تضم أكثر من 100 من خبراء الأمن القومي الأمريكي أصدروا بيانًا حثوا فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدم الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع إيران، والتى ترجح مصادر انسحابه منه.





ووفقا للقناة، ضمت المجموعة حوالي 50 ضابطًا متقاعدًا وأكثر من 30 سفيرًا سابقًا، وطالبوا في البيان الذي حمل عنوان 10 أسباب وجيهة تدعو للإبقاء على الاتفاق لأن ذلك سيقوي موقف أمريكا في التعامل مع كوريا الشمالية، وكذلك إيران، وكذلك يساعد في الحفاظ على مصداقية كلمة أمريكا وتأثيرها كزعيمة للعالم، وشددوا على أن التخلي عن الاتفاق لن يخدم الأمن القومي.



