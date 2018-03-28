مجلس الدولة: الريف أكثر مشاركة من الحضر في الانتخابات الرئاسية

توقع المستشار سمير يوسف الدسوقي البهي، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة ورئيس غرفة العمليات، المزيد من إقبال المصريين على دوائر اللجان للتصويت في الانتخابات الرئاسية.





وأضاف في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، أمس الثلاثاء، أن الريف هو صاحب النسبة الأعلى من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.





وأشاد "البهي" بالجو الديمقراطي التى تسير عليه الانتخابات الرئاسية.





وتابع رئيس نادي قضاة الدولة "أن الغرفة لم تتلق سوى شكوى واحدة فقط من الانتخابات الرئاسية".



