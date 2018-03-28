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برلمان

حملة «موسى مصطفى موسى»: الإقبال على الانتخابات الرئاسية مستمر.. ويزداد في بعض المحافظات

الأربعاء 28/مارس/2018 - 01:17 ص
المرشح الرئاسى موسى
المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى
معتز الخصوصى
قال عادل عصمت، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي موسي مصطفي موسي إن إقبال الناخبين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية حافظ علي نفس مستوي اليوم الأول، بينما زادت النسب في الوادي الجديد والشرقية والقاهرة والمنوفية وبعض لجان محافظة كفر الشيخ والفيوم، كما شاركت القبائل العربية بكثافة وإقبال لافت في محافظات عديدة.

وأضاف "عصمت" فى بيان صحفى له : الحملة تشكر القضاة علي تعاملهم الراقي مع مندوبيها في عموم الجمهورية، وتتقدم بالشكر أيضًا لقوات الجيش والشرطة التي تعمل علي تأمين المراكز الانتخابية في ربوع الجمهورية، مناشدة جموع الناخبين بالنزول بكثافة مماثلة لليومين الأول والثاني.

كما دعت الناخبين للاهتمام بتعظيم النسبة العامة للمشاركة حفاظًا علي ما تم من عرس انتخابي أبهر العالم وأرسل رسائل هامة عديدة أكدت علي استقرار مصر، مؤكدًا علي انحياز المصريين لروح ونظام ثورة ٣٠ يونيو والتأكيد علي انحياز الشعب لها وحرصه علي نجاح مرحلتها الانتقالية.

وأوضح المتحدث الرسمي ان الحملة تعتبر كل صوت انتخابي هو شهادة علي إصرار المصريين علي استكمال المسيرة الوطنية وهو بمثابة عزاء واجب لكل أسر شهدائنا الأبرار، مشيرًا إلى أن كل صوت انتخابي هو بمثابة رصاصة في صدر الإرهاب الغاشم ومن يدعمه أو يتعاطف معه.

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