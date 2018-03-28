حملة «موسى مصطفى موسى»: الإقبال على الانتخابات الرئاسية مستمر.. ويزداد في بعض المحافظات

قال عادل عصمت، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي موسي مصطفي موسي إن إقبال الناخبين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية حافظ علي نفس مستوي اليوم الأول، بينما زادت النسب في الوادي الجديد والشرقية والقاهرة والمنوفية وبعض لجان محافظة كفر الشيخ والفيوم، كما شاركت القبائل العربية بكثافة وإقبال لافت في محافظات عديدة.





وأضاف "عصمت" فى بيان صحفى له : الحملة تشكر القضاة علي تعاملهم الراقي مع مندوبيها في عموم الجمهورية، وتتقدم بالشكر أيضًا لقوات الجيش والشرطة التي تعمل علي تأمين المراكز الانتخابية في ربوع الجمهورية، مناشدة جموع الناخبين بالنزول بكثافة مماثلة لليومين الأول والثاني.





كما دعت الناخبين للاهتمام بتعظيم النسبة العامة للمشاركة حفاظًا علي ما تم من عرس انتخابي أبهر العالم وأرسل رسائل هامة عديدة أكدت علي استقرار مصر، مؤكدًا علي انحياز المصريين لروح ونظام ثورة ٣٠ يونيو والتأكيد علي انحياز الشعب لها وحرصه علي نجاح مرحلتها الانتقالية.



