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شاهد.. استشاري أمراض قلب يوضح مخاطر ارتفاع ضغط الدم وكيفية الوقاية منه

الأربعاء 28/مارس/2018 - 01:19 ص
الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان
كريـم الخـطيب
تحدث الدكتور جمال شعبان، استشارى أمراض القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب وزميل جمعية القلب الأوروبية والأمريكية، عن أسباب ارتفاع وانخفاض ضغط الدم، لتوعية المشاهدين وكيفية الوقاية منه.

وعرف «شعبان» ببرنامج «المستشفى» على قناة «IMC» ارتفاع ضغط الدم بـ «القاتل الصامت» لان ليست له أعراض جانبية يأتي فجأة للإنسان دو سابق إنذار، وهو أشهر وباء في القرن الـ 20 و21، موضحا أن ضغط الدم المرتفع هو بوابة أمراض القلب الأساسية.

وشدد استشارى أمراض القلب والأوعية الدموية، على أن الصداع ليس من أعراض ارتفاع ضغط الدم، لافتا إلى أنه ظهرت أبحاث طبية أمريكية حديثة حددت ارتفاع ضغط الدم الطبيعي وهو يعتبر أكثر من 130 / 80، عكس المعتاد عليه في السابق وهو 140/ 90.

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