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برلمان

عضو «عليا النور» بالسويس: المشاركة بـ «انتخابات الرئاسة» انحياز للوطن

الأربعاء 28/مارس/2018 - 05:01 ص
غريب محمد عضو الهيئة
غريب محمد عضو الهيئة العليا لحزب النور فى محافظة السويس
قال غريب محمد عضو الهيئة العليا لحزب النور فى محافظة السويس، إن قرار الحزب بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى هو انحياز للوطن، فى ظل التحديات التى تتعرض لها المنطقة العربية.

وأوضح "محمد" فى بيان صحفى له أن قواعد الحزب تواصل المشاركة فى العملية الانتخابية سواء بالتصويت أو حشد المواطنين للإدلاء بأصواتهم لرفع نسب التصويت، وإرسال رسالة قوية للعالم أن الشعب المصرى على قلب رجل واحد أمام التحديات الخطيرة التى تواجهه.

ودعا عضو "عليا النور" المواطنين الذين لم يصوتوا، باتخاذ القرار ودعم الوطن مؤكدا أن الوضع فى سيناء خير دليل على الأخطار التى قد يتعرض لها الوطن وتحتاج إلى الترابط والتكاتف لمواجهتها.

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