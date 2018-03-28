عضو «عليا النور» بالسويس: المشاركة بـ «انتخابات الرئاسة» انحياز للوطن

قال غريب محمد عضو الهيئة العليا لحزب النور فى محافظة السويس، إن قرار الحزب بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى هو انحياز للوطن، فى ظل التحديات التى تتعرض لها المنطقة العربية.





وأوضح "محمد" فى بيان صحفى له أن قواعد الحزب تواصل المشاركة فى العملية الانتخابية سواء بالتصويت أو حشد المواطنين للإدلاء بأصواتهم لرفع نسب التصويت، وإرسال رسالة قوية للعالم أن الشعب المصرى على قلب رجل واحد أمام التحديات الخطيرة التى تواجهه.



