وصفة لشد ترهلات البطن والفخدين بسرعة فائقة

بعد فترة من إتباع الرجيم بدأت تعانى من ترهلات البطن والتى تحتاج إلى الشد وخصوصًا في المناطق الصعبة مثل البطن والفخذين إليك وصفة سريعة المفعول لا تترددى فى تجربتها لشد البطن يقدمها موقع هيلث كير الأمريكى ..





كل ما تحتاجين ..

القليل من تفل القهوة

كمية من بذور الشيا

القليل من الخل الأبيض





طريقة تطبيق الوصفة ..