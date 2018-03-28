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بنات البلد

وصفة لشد ترهلات البطن والفخدين بسرعة فائقة

الأربعاء 28/مارس/2018 - 03:09 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
بعد فترة من إتباع الرجيم بدأت تعانى من ترهلات البطن والتى تحتاج إلى الشد وخصوصًا في المناطق الصعبة مثل البطن والفخذين إليك وصفة سريعة المفعول لا تترددى فى تجربتها لشد البطن يقدمها موقع هيلث كير الأمريكى ..

كل ما تحتاجين ..
القليل من تفل القهوة 
كمية من بذور الشيا
القليل من الخل الأبيض 

طريقة تطبيق الوصفة ..
امزجى المكونات لتحصلي على عجينة طرية ومتماسكة طبقي العجينة على منطقة بطنك مع الفرك اللطيف وإغسلي بطنك جيدًا بعد ذلك دلكي المنطقة نفسها بالقليل من جل الألوي فيرا من أسفل إلى أعلى مع الضغط اللطيف بواسطة الأصابع..يمكنك تكرار الوصفة يوميا إلى أن تحصلى على النتيجة التى تريديها..

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