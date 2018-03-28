نقيب الصحفيين: لم يتم منع أي من المراسلين الصحفيين حتى من لا يملكون تصاريح.. فيديو

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه لم يتم منع أي من المراسلين الصحفيين حتى من لا يملكون تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.





وأضاف «سلامة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار» أنه كانت هناك تسهيلات في عملية التصويت خاصة لكبار السن، موضحا أن كبار السن ليس لهم غرض شخصي لكي يشاركوا في الانتخابات الرئاسية، وإنما شعورهم بالخوف على البلد هو الدافع للمشاركة في عملية الاقتراع وهؤلاء يقدمون نموذجًا محترمًا بمسألة الحب والانتماء للوطن.



