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نقيب الصحفيين: لم يتم منع أي من المراسلين الصحفيين حتى من لا يملكون تصاريح.. فيديو

الأربعاء 28/مارس/2018 - 12:56 ص
صدى البلد
كريـم الخـطيب
قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه لم يتم منع أي من المراسلين الصحفيين حتى من لا يملكون تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف «سلامة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار» أنه كانت هناك تسهيلات في عملية التصويت خاصة لكبار السن، موضحا أن كبار السن ليس لهم غرض شخصي لكي يشاركوا في الانتخابات الرئاسية، وإنما شعورهم بالخوف على البلد هو الدافع للمشاركة في عملية الاقتراع وهؤلاء يقدمون نموذجًا محترمًا بمسألة الحب والانتماء للوطن.

وأشار نقيب الصحفيين، إلى أن كبار السن يحملون جميل البلد عليهم ويتمنون مستقبلاً أفضل لأبنائهم، لذلك كان موقفهم إيجابيًا في الانتخابات الرئاسية.

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