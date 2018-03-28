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«بكري»: المصريون خرجوا في الانتخابات الرئاسية لرد الجميل للرئيس السيسي.. فيديو

الأربعاء 28/مارس/2018 - 01:46 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال مصطفي بكري، عضو مجلس النواب المصري، ليست هناك منافسة حقيقية فى هذه الانتخابات بين المرشح موسي مصطفي موسي والرئيس عبدالفتاح السيسي، فالرئيس السيسي سوف يأخذ أغلبية كاسحة من الأصوات، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية لا تزال تتصدر المشهد ولا تزال هى المحرك الأساسي للعملية الانتخابية على مدار جميع الانتخابات بعد ثورة 30 يونيو.

وأضاف "بكري" خلال حواره ببرنامج "ساعة من مصر" الذي يذاع على فضائية الغد مع محمد المغربي، أن الشارع المصري خرج فى هذه الانتخابات كنوع من التحدي ودحر المؤامرات التى تحاك بالوطن ورد الجميل للرئيس السيسي الذي أنقذ الوطن وإعطائه فرصة لأن يستكمل مسيرته فى التنمية الحقيقية للبلاد.

وأوضح، أن حزب النور لعب دوراً مهماً جدًا في حشد الجماهير بجميع المحافظات ومنها محافظة الإسكندرية اليوم على سبيل المثال، جاء ذلك انطلاقا من إعلانه دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا إلى أن مشهد تكاتف السلطة التنفيذية مع كل السلطات لضمان أكبر مشاركة فى الانتخابات الرئاسية يحقق العملية الديمقراطية التى تشهدها البلاد.

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