سلوى خطاب تدلي بصوتها بالرغم من الإصابة في قدمها.. صور

شاركت الفنانة سلوى خطاب في الانتخابات الرئاسية، رغم تعرضها للإصابة في قدمها اليمنى وعدم قدرتها على السير، وذلك في لجنتها الانتخابية التابعة لمنطقة العجوزة في مدرسة الاورمان الإعدادية الثانوية بنات.





وحرصت سلوى خطاب على الإدلاء بصوتها الانتخابي قبل غلق صناديق الاقتراع بدقائق في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٨.





وقد حرصت "سلوى" على المشاركة إيمانا منها بدور النساء، والمصريين في المشاركة والإدلاء بأصواتهم، التي سوف تساهم في الرخاء والتقدم.





وأعربت سلوى عن أمنياتها بأن يدوم على مصر أمنها والأمان دائما، وان تظل تحت قيادة الرئيس السيسي التي لطالما حرص على البحث عن مصلحة مصر، والحفاظ على أمن شعبها.





ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.





وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.



