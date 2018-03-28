البدري: الأم في مصر القديمة كانت مُبجلة قبل أن يخصصوا عيدًا لها.. صور

استضافت إدارة البحث العلمي بالكرنك عبد الستار البدري مدير عام المركز المصري الفرنسي، حيث ألقي محاضرة بعنوان "الأم في مصر القديمة".





وكشف د. مؤمن سعد مدير البحث العلمي أن المحاضرة تناولت تقديس المصري القديم للمرأة، ومنحه إياها كل التبجيل والاحترام وإنزالها منزلة المعبودات وأوصي بها في وصاياه وتعاليمه.



