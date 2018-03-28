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ثقافة

البدري: الأم في مصر القديمة كانت مُبجلة قبل أن يخصصوا عيدًا لها.. صور

الأربعاء 28/مارس/2018 - 05:02 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
استضافت إدارة البحث العلمي بالكرنك عبد الستار البدري مدير عام المركز المصري الفرنسي، حيث ألقي محاضرة بعنوان "الأم في مصر القديمة".

وكشف د. مؤمن سعد مدير البحث العلمي أن المحاضرة تناولت تقديس المصري القديم للمرأة، ومنحه إياها كل التبجيل والاحترام وإنزالها منزلة المعبودات وأوصي بها في وصاياه وتعاليمه.

وأضاف: البدري كشف في محاضرته أيضا حقيقة ان السمو الأخلاقي الذي تركه المصريين القدماء فيما يخص المرأة، هو تطابق مع ما جاءت به الرسائل السماوية، وان كان العالم قد عرف عيد الام في 1912، فإن المصريون القدماء احترموها وبجلوها، وقالوا عنها في تعاليمهم"العالم بدونك عدم".
البدري: الأم في مصر القديمة كانت مُبجلة قبل أن يخصصوا عيدًا لها.. صور
البدري: الأم في مصر القديمة كانت مُبجلة قبل أن يخصصوا عيدًا لها.. صور
البدري: الأم في مصر القديمة كانت مُبجلة قبل أن يخصصوا عيدًا لها.. صور
البدري: الأم في مصر القديمة كانت مُبجلة قبل أن يخصصوا عيدًا لها.. صور
البدري: الأم في مصر القديمة كانت مُبجلة قبل أن يخصصوا عيدًا لها.. صور
البدري: الأم في مصر القديمة كانت مُبجلة قبل أن يخصصوا عيدًا لها.. صور

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