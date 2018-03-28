أول تعليق لـ «خالد الغندور» على هزيمة مصر أمام اليونان.. وتغييرات كوبر.. فيديو

علق الإعلامى خالد الغندور، على هزيمة المنتخب المصرى فى اللقاء الودى اليوم أمام اليونان، وبداية المباراة بتشكيل غريب من جانب الأرجنتيني هيكتور كوبر.





وأضاف خالد الغندور خلال برنامجه الغندور والجمهور: "تغييرات الارجنتينى هيكتور كوبر لم تكن منطقية فكيف يتم الدفع بعمر جابر فى مركز الظهير الأيسر وهو لا يجيد اللعب فى هذا المكان".





وتابع: "المنتخب أدى مباراة سيئة أمام اليونان، واللاعبون لم يعتادوا على هذه الأجواء"، واللعب تحت الأمطار".



