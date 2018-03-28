«المؤتمر» يشيد باستمرار توافد وتصويت المصريين في انتخابات الرئاسة

أشاد حزب المؤتمر باستمرار توافد المصريين على التصويت والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى مناشدا الشعب المصرى بالإصرار على ممارسة حقه الدستورى فى هذه الانتخابات التاريخية والفاصلة فى الحياة السياسية المصرية.





وحيّا الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر فى تصريح له حرص المصريين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية ، مؤكدا انه شعر بالفخر والاعتزاز بالمصريين الذين توافدوا فى مظهر حضارى على اللجان الانتخابية.





وقال " صميدة " ان المظهر الحضارى الذى تابعته امس وامس الأول فكرنى بخروج الأسر والعائلات المصرية الى الميادين والشوارع فى ثورة 30 يونيو عام 2013 ، مؤكدا ان هذه الانتخابات التاريخية والفاصلة فى تاريخ مصر أعادت روح ثورة 30 يونيو لكل المصريين.





واعتبر الربان عمر المختار صميدة ان ماحدث فى اليومين الاول والثانى للانتخابات الرئاسية انما هو بمثابة كتابة شهادة وفاة لجميع التنظيمات والجماعات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم جماعة الاخوان الارهابية ، مؤكدا ان هذه المشاركة الكبيرة وغير المسبوقة من الشعب المصرى العظيم فى الانتخابات الرئاسية أحبطت جميع مخططات قوى الشر والارهابيين من خوارج هذا العصر.



