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رياضة

«تركي آل الشيخ» معلقاً على هزيمة السعودية من بلجيكا: نحن أبطال في «البلاي ستيشن»

الأربعاء 28/مارس/2018 - 01:37 ص
تركى آل الشيخ
تركى آل الشيخ
علق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة الرياضية بالسعودية، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، على هزيمة المنتخب السعودية أمام نظيره البلجيكي بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، فى إطار استعدادات المنتخبات لمونديال روسيا2018.

ونشر تركى آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عدة تغريدات، منتقدًا فيها سوء الأداء أمام بلجيكا، كما هاجم بعض اللاعبين من بينهم المهاجم محمد السهلاوى.

وكتب الرئيس الشرفى للنادى الاهلى منتقدًا لاعبى الاخضر:" للأسف نحن أبطال فى البلاى ستيشن".

ويقع المنتخب السعودى بالمجموعة الأولى لكأس العالم روسيا 2018، برفقة المنتخب المصرى وأوروجواي والبلد المستضيف "روسيا".

«تركي آل الشيخ» معلقاً على هزيمة السعودية من بلجيكا: نحن أبطال في «البلاي ستيشن»

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