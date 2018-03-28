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زيارة مفاجئة لرئيس جامعة بني سويف للمدينة الجامعية للطالبات لمتابعة الخدمات المقدمة

الأربعاء 28/مارس/2018 - 02:11 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
زار الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف مدينة طالبات عبد السلام عارف في جولة مفاجئة للوقوف على مدى الخدمات المقدمة بالمدينة الجامعية وتواجد السادة المشرفين بالمبيت من عدمه والاستماع المباشر لشكاوى و أراء الطالبات المقيمات والإشراف على مستوى النظافة .

وأكد رئيس الجامعة أثناء حديثة مع الطالبات على ضرورة المشاركة فى الانتخابات والإدلاء بأصواتهم ردا لجزء من الجميل لمصر ونقل صورة مصر للعالم وإثبات قدرة الشعب المصري على اتخاذ قراره باعتباره حق دستورى موضحًا وجود لجان للمغتربين ببنى سويف . 

وأصدر خلال الزيارة عدداً من التعليمات التى تلبى احتياجات الطالبات كتوفير مروحة بكل غرفة سكنية وكولدير للمياه الباردة بكل دور بمبانى المدينة وتخصيص مكان لممارسة النشاط الطلابى على أن يتم تجهيزة بمقاعد وجهاز تليفزيون ووسائل للترفيه عن الطلاب حرصا منه على تقديم أفضل خدمة ممكنة لأبنائنا الطلاب بالمدن الجامعية. 

وفى ختام الزيارة وجه النصيحة لأبنائه الطلاب بضرورة الاجتهاد والتفوق في الدراسة والمشاركة جنبا إلى جنب في الانشطة المتنوعة لكونها تثقل وتبني شخصية الطالب حيث ان الجامعة توفر المهارات اللازمة التي يحتاجها الطالب للعمل علي إخراج طالب قادر علي المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي.
زيارة مفاجئة لرئيس جامعة بني سويف للمدينة الجامعية للطالبات لمتابعة الخدمات المقدمة
زيارة مفاجئة لرئيس جامعة بني سويف للمدينة الجامعية للطالبات لمتابعة الخدمات المقدمة

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