سمير فرج: كل طوائف الشعب شاركت في الانتخابات الرئاسية

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن مشاركة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية كانت مشرفة، موضحًا أن كافة طوائف الشعب المصري نزلت إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتها.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "العاصمة": "الشعب وجه رسالتين من خلال مشاركته في الانتخابية، الأولى للخارج، حيث أكد أنه متكاتف مع رئيسه القادم بغض النظر عن هويته، كما أن مشاركتهم في الانتخابات ستجعل كبار رجال الأعمال والمستثمرين يأتون إلى مصر، لزيادة استثماراتهم".





وتابع: "الشعب مقدر اللي عمله الرئيس وهينتخبه عشان يحقق أحلام الشباب، وعشان يكون في وظيفة لكل شاب وسكن ومياه وصرف صحي للأقاليم، وعشان يستمر في دعم الجيش والشرطة لتأمين البلاد".