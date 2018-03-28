ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

سمير فرج: كل طوائف الشعب شاركت في الانتخابات الرئاسية

الأربعاء 28/مارس/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن مشاركة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية كانت مشرفة، موضحًا أن كافة طوائف الشعب المصري نزلت إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "العاصمة": "الشعب وجه رسالتين من خلال مشاركته في الانتخابية، الأولى للخارج، حيث أكد أنه متكاتف مع رئيسه القادم بغض النظر عن هويته، كما أن مشاركتهم في الانتخابات ستجعل كبار رجال الأعمال والمستثمرين يأتون إلى مصر، لزيادة استثماراتهم".

وتابع: "الشعب مقدر اللي عمله الرئيس وهينتخبه عشان يحقق أحلام الشباب، وعشان يكون في وظيفة لكل شاب وسكن ومياه وصرف صحي للأقاليم، وعشان يستمر في دعم الجيش والشرطة لتأمين البلاد".

ترشيحاتنا

مصرع 3 أشخاص في حادث طعن داخل مسجد شرق السودان

أسامة كمال يعلق على خسارة المنتخب أمام اليونان .. فيديو

رضا «عبدالعال» معلقاً على هزيمة مصر أمام اليونان: «أنا فرحان في كوبر».. فيديو

إيهاب لهيطة يرفض استمرار المؤتمر الصحفي لمباراة مصر واليونان بسبب "المشروبات الكحولية"

وصفة لن تكلفك جنيهين لصنع بروتين لتنعيم شعرك

حسن شحاتة عن تشكيلة المنتخب أمام اليونان: «إحنا مينضحكش علينا».. فيديو

عمرو أديب معلقا على حوار كريستيانو رونالدو مع الروبوت «صوفيا»: قريبا ستحكم العالم

حسن شحاتة: لاعبو المنتخب يعتمدون على الله ثم محمد صلاح.. فيديو

مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ«معتز مطر» من داخل لجنة انتخابية.. فيديو

أيرلندا تضع اسم الفتاة الفلسطينية «عهد التميمي» على أحد شوارعها

مشروب يخلصك من دهون البطن المتراكمة

رسميا.. بدء مشروع «عائلة الأهلي» لتطوير الفروع الثلاث..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

حارس الأهلي السابق: اسم واحد قادر على حراسة مرمى مصر في المونديال

«الأرصاد»: تساقط الأمطار على 3 مناطق وانخفاض شديد في درجات الحرارة غدا

مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ«معتز مطر» من داخل لجنة انتخابية.. فيديو

شاهد .. إصابة قوية للاعب الأهلي أثناء مشاركته مع منتخب بلاده أمام كوستاريكا

حسن شحاتة عن تشكيلة المنتخب أمام اليونان: «إحنا مينضحكش علينا».. فيديو

خالد الغندور يكشف عن الهيكل الرئيسي لمنتخب مصر في المونديال.. فيديو

الفيوم تشهد مشاركة غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية.. فيديو

نجم الزمالك وفيينورد السابق يفجر مفاجأة عن أكثر المستفيدين من معسكر المنتخب

إيهاب لهيطة يرفض استمرار المؤتمر الصحفي لمباراة مصر واليونان بسبب "المشروبات الكحولية"

منتخب مصر يخسر أكثر من 100 نقطة في تصنيف الفيفا بسبب وديتي البرتغال واليونان

شاهد تعليق عمرو أديب على مشاركة الفريق شفيق في الانتخابات

رضا «عبدالعال» معلقاً على هزيمة مصر أمام اليونان: «أنا فرحان في كوبر».. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر جابر بعد إصابته في ودية اليونان: «شكراً لكل واحد اطمن عليا»

سلوى خطاب تدلي بصوتها بالرغم من الإصابة في قدمها.. صور

عروسان يدليان بصوتهما في انتخابات الرئاسة بإحدى لجان المنصورة

رجال الجيش والشرطة يواصلون مساعدة المسنين للإدلاء بأصواتهم في كفر الشيخ.. صور

«الحناطير» تنقل سيدات «الزمالك» إلى لجان التصويت.. صور

فيديو

خالد الغندور يكشف عن الهيكل الرئيسي لمنتخب مصر في المونديال.. فيديو
الشاطر: رمضان صبحي يرفض العودة للنادي الأهلي في الوقت الحالي.. فيديو
خالد الغندور: «تريزيجيه أفضل 100 مرة للمنتخب من رمضان صبحي».. فيديو
أول تعليق لـ «خالد الغندور» على هزيمة مصر أمام اليونان.. وتغييرات كوبر.. فيديو
خالد الغندور: مستوى مؤمن زكريا تراجع.. وحسام عاشور غير مقنع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ