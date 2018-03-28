وصفة لن تكلفك جنيهين لصنع بروتين لتنعيم شعرك

وصفة لن تكلفك سوى جنيهين ليمكنك صنع بروتين منزلى بمكونات طبيعية من مطبخ وبدون تكلفة لإعادة البروتينات المفقودة من الشعر لنعومته وحيويته إليك طريقة طريقة تحضيره فى المنزل بمكونات طبيعية من مطبخك تقدمه خبيرة التجميل نانيس سليم لـ "صدى البلد"





طريقة تطبيقه ..