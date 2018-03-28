وصفة لن تكلفك جنيهين لصنع بروتين لتنعيم شعرك

وصفة لن تكلفك سوى جنيهين ليمكنك صنع بروتين منزلى بمكونات طبيعية من مطبخ وبدون تكلفة لإعادة البروتينات المفقودة من الشعر لنعومته وحيويته إليك طريقة طريقة تحضيره فى المنزل بمكونات طبيعية من مطبخك تقدمه خبيرة التجميل نانيس سليم لـ"صدى البلد"
كل ما تحتاجين..
قشور موز
قشور رمان مجففة ومطحونة
5 قطرات من زيت الخروع
5 قطرات من زيت جوز الهند
ربع كوب من المايونيز
طريقة تطبيقه ..
اخلطي المكونات جيدًا ثم اتركي العجينة لمدة ساعتين وابدئي بتوزيعها على الشعر من الجذور إلى الأطراف واتركي الخليط لمدة ساعة على شعرك ثم اغسلي شعركِ بالماء الفاتر وكرري ذلك أسبوعيًا للحصول على النتيجة المرغوبة.