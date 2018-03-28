أحمد عبدالله محمود خلال الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة: «لازم نشارك.. تحيا مصر»

شارك الفنان أحمد عبدالله محمود صورة له عبر حسابه الشخصي على "انستجرام"، ظهر فيها داخل مقر لجنته الانتخابية، وعلى إصبعه الحبر الفسفوري بعد أن أدلى بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية، "مصر 2018"، وعلق على الصورة قائلًا: "لازم نشارك تحيا مصر".
وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.
ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و 367 لجنة عامة في الداخل.