رضا عبدالعال يستبعد «شناوي» الزمالك من حراس مرمى المنتخب المتوقعين في كأس العالم.. فيديو

كشف رضا عبدالعال لاعب الزمالك والاهلى السابق، عن الحراس الثلاثة الواقع عليهم اختيار الأرجنتينى هيكتور كوبر للمشاركة فى كأس العالم روسيا 2018.
وأضاف رضا عبدالعال خلال لقائه ببرنامج الغندور والجمهور: "الحراس الثلاثة الواجب تواجدهم فى كأس العالم هما عصام الحضرى، ومحمد عواد ومحمد الشناوى".
وتابع: "حارس الاسماعيلى قدّم أداءً جيدًا أمام اليونان ويستحق التواجد فى المونديال، عواد تعرض لاختبارات قوية اليوم أمام اليونان وظهر بأداء رائع.
واختتم: "محمد الشناوى حارس الأهلي قدم أداءً جيدًا أمام البرتغال ويستحق التواجد برفقة الحضرى وعواد فى كأس العالم".